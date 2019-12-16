Ktoeös Kıbrıs Rum Yönetimi Ve Tc Hükümetini Eleştirdi

Lefkoşa, 16 Aralık 19 (.): Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Rum Yönetimi ve Türkiye’deki iktidarı eleştirdi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yaptığı yazılı açıklamada,” adanın güneyinde de kuzeyinde de mevcut statükonun devamının sürdürülmeye çalışıldığını, savaşa neden olacak söylemler ve politikalar uygulandığını” savundu.

Uluslararası tanınırlığı olan IGCSE’nin Türkçe sınav birincisi olan öğrenciye, kökeninden dolayı Güney’e geçmesine izin verilmemesini kınayan Eylem, Kıbrıs Rum Yönetimi ve Türkiye hükümetini

silahlanma politikası gerekçesiyle eleştirdi ve milliyetçilere taviz vermekle suçladı.

Geçitkale Havaalanı’na insansız hava aracı konuşlanmasına izin verilmesinin “çok tehlikeli bir adım” olduğunu öne süren Eylem, karardan geri dönülmesi çağrısında bulundu.

Eylem, “Bu yönde sürdürülen politikalardan yalnız ülkemizde değil bölgemizdeki tüm kesimlerin zararlı çıkacağını bir kez daha hatırlatırız” dedi.

LİDERLERE ÇAĞRI

Eylem ayrıca, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin çizdiği çerçeve temelinde bir anlaşmaya varılması için iki toplum liderini inisiyatif almaya çağırdı.

(ID/YIL)

