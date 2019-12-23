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Ktoeös Değirmenlik Lisesinde Ulaşım Sorunu Nedeniyle Uyarı Grevi Yaptı

EYLEM: “SİYASİ ÇEKİŞME ÖĞRENCİLERİ MAĞDUR ETMEKTEDİR”

Ktoeös Değirmenlik Lisesinde Ulaşım Sorunu Nedeniyle Uyarı Grevi Yaptı

EYLEM: “SİYASİ ÇEKİŞME ÖĞRENCİLERİ MAĞDUR ETMEKTEDİR”

23 Aralık 2019 Pazartesi 12:13
Ktoeös Değirmenlik Lisesinde Ulaşım Sorunu Nedeniyle Uyarı Grevi Yaptı

EYLEM: “SİYASİ ÇEKİŞME ÖĞRENCİLERİ MAĞDUR ETMEKTEDİR”

Lefkoşa, 23 Aralık 19 (.): Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Değirmenlik Lisesi’ndeki Meriç ve Balıkesir öğrencilerinin taşımacılığının tek otobüsle iki yolda yapıldığı için öğrencilerin mağdur edildiğini açıkladı.

KTOEÖS’ün, öğrencilerin eğitim yılı başından itibaren mağdur edildiği gerekçesiyle Değirmenlik Lisesi’nde düzenlediği uyarı grevine, Değirmenlik Lisesi Okul Aile Birliği de destek verdi.

Sendikaya göre, Meriç ve Balıkesir’e taşınması gereken öğrenci sayısı, taşımacılığı yapmakla yetkili otobüsün kapasitesinin üzerinde olduğundan, öğrenciler iki defada taşınıyor,  bu da bazı öğrencilerin okula çok erken gelmesine, bazı öğrencilerin de okul sonrası otobüsün geri gelip kendilerini almasını beklemesine neden oluyor.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, okul önünde basına yaptığı açıklamada, Değirmenlik Lisesi’ndeki ulaşım sorununun kaos halinde döndüğünü, bahse konu öğrencilerin sağlık ve güvenliğinin tehlikeye sokulduğunu belirtti. 

Benzer sorunun başka okullarda da yaşandığını belirten Eylem, “Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı arasındaki siyasi çekişme öğrencileri mağdur etmektedir. Eğitim Bakanlığı’nın çözüm üretmemesi ne kadar siyasi olarak rant peşinde olduklarının göstergesidir” dedi.

Otobüslerin denetimini, taşıma izinlerin kontrolü ve tüzüğe uygunluk denetimi  içerecek bir sistemin getirilmesi gerektiğini belirten Eylem, soruna çözüm getirilmemesi halinde eylemlerinin devam edeceği uyarısında bulundu.

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AÇIKLAMA

KTOEÖS’den Hasan Soyer tarafından okunan basın açıklamasında da, “Okullar açıldığından beri süregelen bu durumun bedelini öğrenciler ödemektedir. Bu durum hükümet edenlerin acizliğidir” denildi.

Taşımacılık Tüzüğü’nün gereklerinin yerine getirilmemesi yanında, Tüzük’te anomalilerin de bulunduğu ifade edilen açıklamada, ulaşım ile ilgili ihaleye Eğitim Bakanlığı tarafından, şoför ve araba yaşıyla ilgili denetimler yapılmadan çıkıldığı iddia edildi.

KORUOĞLU

Değirmenlik Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Gülnur Koruoğlu, sorunla ilgili bakanlıklar arasındaki siyasi çekişmenin öğrencileri etkilediğini, çocukların çok daha erken kalkmasına ve güvenlik zafiyetinin oluşmasına neden odluğunu kaydetti.

GÖYMEN

Meriç köy muhtarı Soner Göymen, otobüsün bir kısım öğrenciyi Lise’ye 07:15’te bıraktığını, bu çocukların ders zili için 45 dakika beklemek zorunda kaldığını, öğrencilerin zamanında okula gitmesi ve zamanında evine dönmesi gerektiğini belirtti. 

(ID/HÖ)
 
Haber: İbrahim Diran
Fotoğraf: Süleyman Önal

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