banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1104
ALTIN
464.440
DOLAR
7.6672
STERLİN
9.7910
EURO
8.9730
Siz rahat olun sayın bakan!
Siz rahat olun sayın bakan!
Sosyal medya mı, sessiz çoğunluk mu?
Sosyal medya mı, sessiz çoğunluk...
Kurumların imajını yıkan personeller
Kurumların imajını yıkan personeller
Serdar mı Denktaş mı ?
Serdar mı Denktaş mı ?
banner376

KTOEÖS Ve ÖYAK Cihaz Alımı İçin Bağış Kampanyası Başlattı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile ÖYAK, uzaktan eğitime erişemeyen çocuklara bu imkanı sağlamak üzere cihaz alımı bağışı kampanyası başlattı. 

23 Eylül 2020 Çarşamba 12:05
KTOEÖS Ve ÖYAK Cihaz Alımı İçin Bağış Kampanyası Başlattı
banner337
banner351

Lefkoşa, 23 Eylül 20 : Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile ÖYAK, uzaktan eğitime erişemeyen çocuklara bu imkanı sağlamak üzere cihaz alımı bağışı kampanyası başlattı. 

KTOEÖS ile ÖYAK, bağış kampanyası dolayısıyla ÖYAK'ta açılan "01-304-51" numaralı "Eğitimde Dayanışma Hesabı"na; 100 bin TL yatırarak kampanyayı açtı. 

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel ile ÖYAK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Çiğeltem Arifoğlu, kampanya dolayısıyla basın toplantısı düzenledi. 

Gökçebel yaptığı konuşmada, kampanya ile devlet okullarının güçlendirilmesi ve ihtiyaçlı ailelerin çocuklarına yansıyacak bir adım attıklarına inanç belirtti. 

Zor bir dönemden geçildiğini ve en çok etkilenen kesimin dar gelirli kesimlerin çocukları olduğunu ifade eden Gökçebel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının eşitsizlik yaratan bu konuyla yakından ilgilenmesi, ortadan kaldırılması için çalışma yapması gerektiğine işaret etti. 

banner341
Uzaktan eğitimin yapıldığı bugünlerde bir çok öğrencinin dersleri internet veya cihaz eksikliğinden, olanaksızlıklardan dolayı takip edemediğini ifade eden Gökçebel, sendika olarak bu sorunun ortadan kaldırılmasına katkı sağlamak ve bu sorunu kamuoyu gündemine taşımak için bağış kampanyası başlattıklarını söyledi. 

Eşitsizliklerin derinleşmemesi adına bu adımı artıklarını ancak asıl bunu dert edinmesi gerekenin bakanlık olduğunu ifade eden Gökçebel, ülkedeki tüm siyasi, şirket ve kişilere kampanyaya destek verme çağrısında bulundu. 

Gökçebel, Sağlık önlemleri bir an önce alınarak yüz yüze eğitimin başlamasını da talep etti. 

ÖYAK Yönetim Kurulu Asbaşkanı Çiğeltem Arifoğlu da, uzaktan eğitimi desteklemek ve cihaz eksikliği yaşayan çocukların sorunlarını çözmek adına başlatılan kampanyaya destek verdiklerini, herkesi de destek vermeye çağırdı. 

"Eğitimde Dayanışma Hesabı" Uban no: "CT961120000730000130400000051"

banner360
Son Güncelleme: 23.09.2020 12:21
Anahtar Kelimeler:
KTOEÖS Ve ÖYAK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denktaş “Çözüme Mahkumuz” Anlayışıyla hareket edildiği sürece Rumların paylaşıma yanaşmayacağını belirtti!
Denktaş “Çözüme Mahkumuz” Anlayışıyla hareket edildiği sürece Rumların paylaşıma yanaşmayacağını belirtti!
Gazimağusa’da Yarın Elektrik Kesintisi Var
Gazimağusa’da Yarın Elektrik Kesintisi Var
Tatar“ En doğrusu 2 devletli çözümdür”
Tatar“ En doğrusu 2 devletli çözümdür”
Müteahhitler Birliği'nden Şok Eylem Hazırlığı
Müteahhitler Birliği'nden Şok Eylem Hazırlığı
Gazimağusa'da iki araç yüz yüze çarpıştı
Gazimağusa'da iki araç yüz yüze çarpıştı
Gazimağusa esnafı eylem hazırlığında!
Gazimağusa esnafı eylem hazırlığında!
HAZİNE-SEN: Bakanlıklar, keyfi olarak rotasyona izin vermekte!
HAZİNE-SEN: Bakanlıklar, keyfi olarak rotasyona izin vermekte!
Manavoğlu: ‘’Jeneratörler El-Sen tarafından sabote edildi’’
Manavoğlu: ‘’Jeneratörler El-Sen tarafından sabote edildi’’
KTAMS ‘ın Trafik Dairesi ile Şehir Planlama Dairesi’ndeki grevi sürüyor
KTAMS ‘ın Trafik Dairesi ile Şehir Planlama Dairesi’ndeki grevi sürüyor
Salamis Kamping Tesis alanında yangın çıktı
Salamis Kamping Tesis alanında yangın çıktı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim