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KTOEÖS ve KTÖS, hükümeti eleştirdi

KTOEÖS ve KTÖS, hükümeti eleştirdi

19 Eylül 2019 Perşembe 12:22
KTOEÖS ve KTÖS, hükümeti eleştirdi

SENDİKALARIN ORTAK AÇIKLAMASINDA HÜKÜMETE EYLEMLERLE YANIT VERİLECEĞİ BELİRTİLDİ

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ile Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), hükümetin, “çocuklara 40 kişilik sınıf, binlerce öğretmene ve gence işsizlik, hastalara doktorsuz, hemşiresiz, ilaçsız hastane, halka altyapısız trafik” layık görüldüğünü ileri sürerek, buna eylemlerle yanıt vereceklerini açıkladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem ve KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil bugün yaptıkları ortak açıklamada, hükümete eleştirilerde bulundu.

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Türkiye’den yıllardır KKTC’ye dayatma paketler ve protokollerle siyasi ideoloji entegre edildiğini iddia eden sendikalar, ekonomik, siyasi ve sosyal alanlarda toplum mühendisliğinin dozunun artırılarak sürdürüldüğünü savundu.

Sendikalar, ülkeye sistematik nüfus aktarımı olduğunu, öğretmen, doktor, okul, hastane ihtiyacının karşılanamadığını, halkın aldığı kamusal hizmetlerin aksatıldığını, istihdam yapılamadığını ancak imam veya müezzinler için münhal ilan edildiğini iddia etti.

Açıklamada, “Ülkede binlerce işsiz öğretmen ve öğretmensiz okullar varken, yeni okul hastane inşa edilmediği; hastanelerde doktor, hemşire ilaç yokken, devlet dairelerinde, mahkemelerde personel eksiklikleri varken, yol trafik alt yapısı dökülürken bunlara öncelik vermek yerine camilere imam ve müezzin alınmasına öncelik verilmesini kabul etmiyoruz” denildi.

KKTC hükümetlerine de bunlara boyun eğme eleştirisi yapan sendikalar, hükümetteyken ses çıkarmayıp muhalefete düşünce “kükreyenleri” ne halkın, ne de sendikaların affedeceği iddia etti.

Son Güncelleme: 19.09.2019 17:39
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