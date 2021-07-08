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KTOEÖS ve KAYAD işbirliğiyle eğitim gerçekleştirildi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) ve Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) işbirliğiyle KTOEÖS üyelerine yönelik “Orta Eğitim Müfredatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Farkındalığı ile Cinsel Eğitim, Sağlıklı İlişki, Flört Şiddeti ve Rıza” konularını içeren eğitim gerçekleştirildi.

08 Temmuz 2021 Perşembe 13:00
KTOEÖS ve KAYAD işbirliğiyle eğitim gerçekleştirildi

Pazartesi başlayan ve Avukat Mine Atlı tarafından verilen 2 günlük eğitimde ortaokul çağındaki gençlere yönelik toplumsal cinsiyet adaleti, ev içi şiddet, flört şiddeti, sağlıklı ilişkiler, ergenlik, hijyen, rıza, korunma yöntemleri ve cinsel yoldan bulaşan hastalıklar başlıklarını içeren ve 10 dersten oluşan müfredat katılımcı öğretmenlere tanıtıldı.

Sendika tarafından verilen bilgiye göre, KAYAD tarafından hazırlanan ve Sendika tarafından resmi okul müfredatlarına kazandırılması yönünde desteklenen bu müfredat içeriği, gençlere kendi öz varlıkları, özbenlikleri, değer ve istekleri hakkında farkındalık uyandırmayı, toplumsal cinsiyet eşitliğine inanan ve sağlıklı ilişkiler inşaa eden nesiller yetiştirmeyi hedefliyor.

Sendika Örgütlenme Sekreteri Duygu Geylan, toplumsal cinsiyet eşitliğinde eğitim ve öğretmenin rolünün önemine değinerek, gelecek nesillerin bilinçlendirilmesi, farkındalığının arttırılması için okul müfredatlarının çağdaşlaştırılması gerektiğine vurgu yaptı ve demokrasi, insan, kadın ve çocuk hakları ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

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Son Güncelleme: 08.07.2021 13:51
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