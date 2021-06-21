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KTOEÖS: “Sıra numarası alan öğretmenler aşı yapılmadan geri gönderildi”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), pek çok öğretmenin sıra numarası almasına rağmen aşı yapılmadan geri gönderildiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

21 Haziran 2021 Pazartesi 20:00
KTOEÖS: “Sıra numarası alan öğretmenler aşı yapılmadan geri gönderildi”
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), pek çok öğretmenin sıra numarası almasına rağmen aşı yapılmadan geri gönderildiği gerekçesiyle tepki gösterdi.

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KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, öğretmenlere için hazırlanan coronavirüs aşısı programıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, 18 Haziran Cuma ve bugün (21 Haziran Pazartesi), pek çok öğretmenin aşı merkezlerinde saatler öncesinden sıra numarası almasına rağmen aşılanmadan geri gönderildiğini iddia etti.

Elmalı, Gazimağusa Devlet Hastanesinde Sağlık Bakanlığının aşılama programında belirtilen 14:00-18:00 saatleri arasında yeterli personel olmadığı iddiasıyla aşılama yapılmadığını da belirtti.

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Son Güncelleme: 21.06.2021 20:12
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