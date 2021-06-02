banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tek kazanan ENOSİS ruhu
Tek kazanan ENOSİS ruhu
‘’Faili meçhuller’’ cenneti KKTC
‘’Faili meçhuller’’ cenneti KKTC
Statüko bizim en sevdiğimiz mi?
Statüko bizim en sevdiğimiz mi?
Belediye enflasyonu
Belediye enflasyonu
banner376

KTOEÖS: “Özgür basın demokrasinin olmazsa olmazıdır”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), özgür, onurlu ve bağımsız basının yanında olduğunu vurgulayarak, “Özgür basın demokrasinin olmazsa olmazıdır” dedi.

02 Haziran 2021 Çarşamba 12:30
KTOEÖS: “Özgür basın demokrasinin olmazsa olmazıdır”
banner337

KTOEÖS Örgütlenme Sekreteri Duygu Geylan tarafından yapılan yazılı açıklamada, basın özgürlüğüne destek belirtildi.

Hukuk devletlerinde basın özgürlüğünün en temel özgürlük alanlarından biri olduğunu belirten Geylan, basın özgürlüğünün varlığının ifade ve fikir özgürlüğünü sağladığı ve halkın haber alma özgürlüğünü temin ettiği kaydedildi.

Geylan, tarih boyunca düşünce ve fikirlere kilit vurmaya çalışan toplumların bunun bedelini ödediğini söyleyerek, “Diktatörlüğe giden yolda ilk susturulanlar basın çalışanları olmuş, haklının değil güçlünün yanında yer alan bir medya ordusu oluşturularak, iktidar sahipleri makamlarını yarattıkları kalemşörler sayesinde uzun süre korumuşlardır” ifadelerini kullandı.

banner341
Bazı basın-yayın kuruluşlarının doğru ve ilkeli bir şekilde gerçekleri toplumla paylaşmasının bazı kesimleri rahatsız ettiğini ve bu kesimlerin korku ve tehdit politikalarını devreye sokarak basın çalışanlarını susturmaya çalıştığını savunan Geylan, basın çalışanlarının susturulmasının demokrasinin büyük yara almasına ve kamuoyunun bilgi edinme hakkının gasp edilmesine yol açacağını anlattı.

Gazetecilerin her türlü baskıdan uzak, özgür bir ortamda, meslek ilkelerine uygun olarak habercilik görevlerini yapabilmeleri gerektiğini vurgulayan Geylan, “Basın özgürlüğüne sahip çıkmak, özgürlüğe sahip çıkmak demektir. Demokratik değerleri benimseyen bir örgüt olarak bizler, özgür, onurlu ve bağımsız basının yanında olduğumuzu bir kez daha vurgularız” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 02.06.2021 13:19
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa Belediyesi'nden duyuru
Gazimağusa Belediyesi'nden duyuru
Yollardaki aydınlatma sorunu devam ediyor
Yollardaki aydınlatma sorunu devam ediyor
İstatistik Kurumu yetkilileri, Gazimağusa bölge muhtarları ile toplantı yaptı
İstatistik Kurumu yetkilileri, Gazimağusa bölge muhtarları ile toplantı yaptı
Akdoğan Halk Kütüphanesi personeli çocuklara kitap sevgisi aşıladı
Akdoğan Halk Kütüphanesi personeli çocuklara kitap sevgisi aşıladı
2 şirketten SOS Çocukköyü’ne destek
2 şirketten SOS Çocukköyü’ne destek
Cumhurbaşkanlığı Bilim Kurulu “Üniversite Başvuru Yönlendirici Yaz Okulu” etkinliği düzenledi
Cumhurbaşkanlığı Bilim Kurulu “Üniversite Başvuru Yönlendirici Yaz Okulu” etkinliği düzenledi
Cumhurbaşkanlığı'nda ekonomik gelişmeler değerlendirildi
Cumhurbaşkanlığı'nda ekonomik gelişmeler değerlendirildi
KTİMB eylem hazırlığında
KTİMB eylem hazırlığında
Kedi: “Bayrakların dikilmesi suçtur, sorumlular cezalandırılmalıdır”
Kedi: “Bayrakların dikilmesi suçtur, sorumlular cezalandırılmalıdır”
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eylemin şiddetini artırdı
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği eylemin şiddetini artırdı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim