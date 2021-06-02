KTOEÖS: “Özgür basın demokrasinin olmazsa olmazıdır”

KTOEÖS Örgütlenme Sekreteri Duygu Geylan tarafından yapılan yazılı açıklamada, basın özgürlüğüne destek belirtildi.

Hukuk devletlerinde basın özgürlüğünün en temel özgürlük alanlarından biri olduğunu belirten Geylan, basın özgürlüğünün varlığının ifade ve fikir özgürlüğünü sağladığı ve halkın haber alma özgürlüğünü temin ettiği kaydedildi.

Geylan, tarih boyunca düşünce ve fikirlere kilit vurmaya çalışan toplumların bunun bedelini ödediğini söyleyerek, “Diktatörlüğe giden yolda ilk susturulanlar basın çalışanları olmuş, haklının değil güçlünün yanında yer alan bir medya ordusu oluşturularak, iktidar sahipleri makamlarını yarattıkları kalemşörler sayesinde uzun süre korumuşlardır” ifadelerini kullandı.

Bazı basın-yayın kuruluşlarının doğru ve ilkeli bir şekilde gerçekleri toplumla paylaşmasının bazı kesimleri rahatsız ettiğini ve bu kesimlerin korku ve tehdit politikalarını devreye sokarak basın çalışanlarını susturmaya çalıştığını savunan Geylan, basın çalışanlarının susturulmasının demokrasinin büyük yara almasına ve kamuoyunun bilgi edinme hakkının gasp edilmesine yol açacağını anlattı.

Gazetecilerin her türlü baskıdan uzak, özgür bir ortamda, meslek ilkelerine uygun olarak habercilik görevlerini yapabilmeleri gerektiğini vurgulayan Geylan, “Basın özgürlüğüne sahip çıkmak, özgürlüğe sahip çıkmak demektir. Demokratik değerleri benimseyen bir örgüt olarak bizler, özgür, onurlu ve bağımsız basının yanında olduğumuzu bir kez daha vurgularız” dedi.