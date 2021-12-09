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KTOEÖS, Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nun eksiklerine dikkat çekti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 2021-2022 eğitim öğretim yılının başında açılan Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nun eksikliklerine dikkat çekerek, 4 aydır eğitime, eksikliklerin gölgesinde, okul idaresi ve öğretmenlerin özverisiyle devam edilmeye çalışıldığını vurguladı.

09 Aralık 2021 Perşembe 13:00
KTOEÖS, Osman Nejat Konuk Ortaokulu’nun eksiklerine dikkat çekti

Sendika, hem inşaat esnasında, hem de tamamlandıktan sonra ziyaret ettikleri okulun, eksiklikleri ortaya konulmasına rağmen, adım atılmakta geç kalındığını belirtti.
KTOEÖS tarafından yapılan yazılı açıklamada, okulla ilgili “Öncelikle; çok önemli altyapı sorunları varken, spor alanları ve çevre düzenlemesi yapılmamışken, okul, müteahhit firmadan neden bu şekilde teslim alınmıştır? Bu firma ile yapılan antlaşmada, okulun her şeyi ile tamamlanarak teslim alınması ortaya konmamış mıydı? Veya okul teslim alındıktan belli bir süre sonrasına kadar oluşacak sorunlar için, firmadan ücretsiz bir şekilde hizmet almaya devam edilmesi gerekmez mi?” soruları yöneltti.
Yeni yapılan bir okulun bu oranda eksiklerinin bulunmasının kabul edilemez olduğunu ve bu sorunların orada eğitim öğretim yapmaya çalışan öğretmen ve öğrencileri güç durumda bıraktığı belirtilen açıklamada, KTOEÖS’in konunun yakından takipçisi olacağı vurgulandı.


SORUNLAR

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Açıklamada, sorunlar şu şekilde sıralandı:
“Okulun içi ve dışı, daha ilk yağmurlar sonrasında adeta sular altında kalmış, kuyuların bulunduğu bölümdeki parkeler çökmüştür. Okulda, öğrencilerin beden eğitimi dersini yapacakları spor alanları yapılmamıştır. Okulun binası toprak alanla çevrili olduğundan yağmur yağdığında her taraf çamur içinde kalmaktadır. Okulun bahçesinin peyzaj çalışması yapılarak ağaçlandırılması ve yeşillendirilmesi gerekmektedir. Okulda, öğrencilerin oturacağı banklar ve gölge oluşturacak çardak gibi yerler bulunmamaktadır. Okulun yerini gösteren herhangi bir tabela yoktur. Okula doğru girişin olduğu yolun ortasında elektrik direği bulunmakta ve kaldırım yer almamaktadır. Okula giriş noktasında kapı veya bariyer olmaması, okulu çevreleyen duvarların çok alçak olması, çeşitli güvenlik sorunlarına neden olmaktadır. Okul öğlen sona erdiği zaman, öğrencilerin otobüsleri beklediği yer, havanın soğuk veya sıcak olduğu zamanlarda hiç uygun olmamaktadır. Okul otobüslerinden bazıları, öğlen, öğrencileri geç almaktadır. Bazen 40-45 dakikaya kadar otobüsün gelmesi beklenmektedir. Okulun hala daha bir sekreteri bulunmamaktadır. Okulda 1 adet bilgisayar öğretmeni ile bir adet rehber öğretmene daha ihtiyaç duyulmaktadır. Okulda tek bilgisayar laboratuvarı bulunması yeterli olmamakta, sayıca çok olan sınıfların mevcut mekanda uygulamaya dayalı verimli bir ders yapması mümkün görünmemektedir. Okulun fen laboratuvarları henüz tamamlanmamış ve bunun için herhangi bir adım atılmamıştır. Okulun 9 tane sınıf ile açılması belirlenmişken, bunun 12’ye çıkarılması okuldaki part-time öğretmenlerin sayısının artmasına sebep olmuştur ve bu durum verimsizliğe neden olmaktadır”

 

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Son Güncelleme: 09.12.2021 14:16
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