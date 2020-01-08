KTOEÖS “örgütlü mücadele” çağrısı yaptı

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yazılı açıklamasında, ülkede “çarpık bir yapı” oluşturulduğunu ve bu yapının büyük bir yıkım haline dönüştüğünü savunarak, gelmiş geçmiş hükümetlere ve şu anki UBP-HP Hükümeti’ne eleştirilerde bulundu.

Bu yapı ile halkın vergiler ve zamlarla fakirleştiğini, göçe zorlandığını, sermayenin ise daha da zenginleştiğini ifade eden Eylem, “KTOEÖS olarak gençlerimize, geleceğimize, eğitimimize, çevremize, kültürümüze birlikte sahip çıkmak, bu ‘kader’ yapılmaya çalışılan düzene ‘dur’ demek için mücadele etmekteyiz, etmeye devam edeceğiz” dedi.

UBP-HP Hükümeti’ne hayat pahalılığı konusunda da eleştirlerde bulunan Eylem, hükümeti ayrıca “vergi bağışları, aflar, kayıt dışı ekonomiye göz yumma, bütçe açıklarını ve ekonomik krizin faturasını ise vergi ve zamlarla halka ödetmekle” suçladı.

Eylem, ülkede en basit altyapı yatırımlarının bile yapılmadığını, eğitimden sağlığa halkın gerekli ve yeterli hizmeti alamadığını ifade ederek, şunları kaydetti:



“Yıllardır süregelen bu durum karşısında son yapılan zamlarla birlikte halkın harekete geçmesini, yaratılan bu düzene karşı direniş göstermesini ve bu akşamki eylemi KTOEÖS olarak selamlıyoruz.Öğretmenimizin tüm duyarlılığıyla alanda olacağını, sokağa çıkacağını biliyoruz.Tüm halkımızı başını kuma sokmadan ülkemize sahip çıkmak için, vahşi kapitalizmin bizlere dayattığı köle yaşamını kırmak için tepkilerimizi, öfkemizi, bilinçli, bağımsız, kararlı ve stratejisi olan örgütlü mücadelede birleştirmek için çağrı yapıyoruz.”