KTOEÖS, okullarda görülen pozitif vakalarla ilgili açıklama yaptı

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, sendika olarak yüz yüze eğitimden yana olduklarını belirterek, bunun için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini, ilgili bakanlıklara ve Üst Kurul’a ilettiklerini söyledi.

“Bir türlü sistemli ve bilimsel önlemler alınamıyor, dolayısıyla geldiğimiz nokta yeniden okulların ve tüm toplumun kapanma noktasıdır” diyen Gökçebel, Bakanlar Kurulu’nu gelinen noktayı görmemekle suçladı.

GÖKÇEBEL: “TEMİZLİK VE HİJYENİ TAM YAPABİLECEK KAPASİTEDE BİR OKUL YOK”

Okulların sağlıklı ve güvenli olması için ihtiyaç duyulan malzemenin sağlanmasına yönelik hiçbir okulun bütçesi bulunmadığını savunan Gökçebel, şöyle konuştu:

“Özellikle sağlıklı ve güvenli okulların olması için temiz suyun, sabunun, peçetenin, dezenfektanın, yani bir okul bütçesinin olması lazım. Hiçbir okulun tek kuruşluk bütçesi yoktur. Okul tuvaletlerinde, kantinlerinde, 50 metre karelik öğretmen odalarında sosyal mesafenin nasıl korunacağını bize anlatan biri yok. Okulların temiz ve hijyen olması öngörülüyor ancak okullarda hademe sorunu var. Hademeler hizmet alımı ile yarım günlük gönderiliyor. Temizlik ve hijyeni tam yapılabilecek kapasitede bir okul yok.”

Toplu taşıma ile ilgili eksikliklere de değinen Gökçebel, otobüslerde sosyal mesafe, maske kontrolü veya ateş ölçme gibi tedbirlerin uygulanmadığını öne sürdü.

Gökçebel, “Bakanlığın okullara sadece bir pandemi kitapçığı yolladığını ancak bu kitapçıkta yazılanların nasıl yapılacağının ortaya konmadığını ve denetiminin ise hiç yapılmadığını” söyledi.

“TEMASLI ÖĞRETMENLER İDARİ CEZA UYARISI ALIYOR”

Sürecin başından beridir, her okulda bir vaka görülmesi durumunda ne yapılacağını ortaya koyabilecek bir Bulaş Temas Protokolü’nün yayınlanması için uğraştıklarını kaydeden Gökçebel, “temaslı sayılan öğretmenlerin bile okula gelmemesi durumunda idari ceza alacakları yönünde uyarıldıklarını” söyledi.

Okul sağlığı ve güvenliğinin toplum sağlığı ve güvenliği ile eş anlamlı olduğunu ifade eden Gökçebel, risk grubundaki öğretmenlerin izinli sayılmak için yaptıkları başvuruların bile mart ayından beridir sonuçlandırılmamasını eleştirdi.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun verilerle çalışmadığını ve aldığı kararların bilimsel olmadığını iddia eden Gökçebel, “Pandemi Hastanesi ve yoğun bakım ünitelerinin hazırlanmadığı bir süreçte bu salgın yoğun şekilde topluma sirayet ederse ki okulların bu açıdan tehdit olduğu ortadadır, oluşabilecek vakaların ve istenmeyen sonuçların sorumlusu hükümet olacaktır” dedi.

ENER: “ÖĞRENCİMİZİN AİLESİNDE VAKA OLMASINA RAĞMEN TEMASLI OLDUĞU TESPİT EDİLEMEDİ”



Kovid-19 pozitif LTL öğrencisinin ailesinde de pozitif vaka olduğu halde tespit edilemediğini ve toplumdan izole edilmediğini öne süren Ener, vaka tespit edildikten sonra ise dezenfeksiyon ve temaslı takibinin sağlıklı yapılabilmesi için okulun geçici süreliğine kapatılmasının Bakanlık tarafından kabul edilmediğini anlattı.

“BAZI TEMASLI ÖĞRENCİLER KENDİNİ GİZLEME YOLUNA GİTTİ”

Ener, “Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından bir Bulaş Temas Protokolü hala oluşturulmamasından dolayı, bazı temaslı öğrenciler toplumumuzda gelişen linç kültürü dolayısıyla kendini gizleme yoluna gidebilmiştir. Tüm temaslı öğrencilerin tespiti, testi ve takibi yapılamamıştır” ifadelerini kullandı.

Tespit edilen pozitif vaka ile aynı sınıfı paylaşan öğrenciler izole edilirken, aynı öğrenci ile teneffüslerde veya okul dışında yakın temas geliştiren öğrencilerin birinci temaslı olarak kabul edilmediğini kaydeden Ener, bazı öğrencilerin temaslı olduğunun ise okul idaresi tarafından tespit edildiğini söyledi.

Temaslı öğretmenlerin ise talep etmelerine rağmen idari izinli sayılmadığını ve bireysel çabalarıyla izole olduklarını belirten Ener, okulda eksik öğretmen ve öğrencilerden dolayı eğitimin aksadığını ancak okulun, Bakanlık eliyle açık tutulmaya zorlandığını iddia etti.

“LTL’DE EĞİTİM GÜVENSİZLİK ORTAMI NEDENİYLE NEREDEYSE DURDU”

Okulda vaka görülmesinin ardından ailelerin tedirgin olarak, çocuklarını okula göndermemeye başladıklarını kaydeden Ener, 490 olması gerekirken, çarşamba günü 170, perşembe günü ise sadece 120 öğrencinin geldiği bilgisini verdi, LTL’de eğitimin güvensizlik ortamı nedeniyle neredeyse durduğunu belirtti.

TALEPLERİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN MESAİ BİTİMİNE KADAR SÜRE TANINDI

Ener, “halk sağlığını korumak için kendi imkanlarıyla izole olmuş temaslı öğretmenlere, derhal idari izin verilesini ve Bulaş Temas Protokolü’nün oluşturulmasıyla herhangi bir okulda pozitif vaka çıkmasının ardından dezenfektasyon, temaslı takibi ile temaslıların izolasyonu tamamlanıncaya kadar geçici olarak kapatılıp derslerin online olarak devam etmesini” talep ettiklerini aktardı.

Ener, bugün mesai bitimine kadar taleplerinin gerçekleştirilmemesi halinde, 28 Aralık Pazartesi gününden itibaren sürecin takipçisi olacaklarını ve gerektiği noktada eylemlilik sürecini başlatacaklarını açıkladı.

EYLEM, OKULLARDA GÖRÜLEN VAKA SAYILARINI AÇIKLADI

KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylem ise, okullarda görülen vakalarla ilgili bilgi verdi.

“Demokrasi Ortaokulu’nda 1 vaka, 19 Mayıs Koleji’nde 1 vaka, Atatürk Meslek Lisesi’nde 1 vaka, Ticaret Lisesi’nde 1 vaka, Mağusa Koleji’nde 1 vaka, Şht. Turgut Ortaokulu’nda 1 vaka, LTL’de 1 vaka ve temaslılar, Polatpaşa Ortaokulu’nda 10 temaslı ve Güzelyurt Meslek Lisesi’nde 1 vaka ve temaslılar olduğunu” aktaran Eylem, yetkilileri acil olarak gerekli organizasyonu yapmaya çağırdı.