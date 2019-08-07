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KTOEÖS: “Okullar açılmadan kadrolar tamamlanmalı”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), eğitim yılına öğretmen, müdür ve müdür muavini eksiklikleri ile başlanacağını iddia etti. Sendika, okullar açılmadan kadroların tamamlanması çağrısı yaptı.

KTOEÖS: “Okullar açılmadan kadrolar tamamlanmalı”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), eğitim yılına öğretmen, müdür ve müdür muavini eksiklikleri ile başlanacağını iddia etti. Sendika, okullar açılmadan kadroların tamamlanması çağrısı yaptı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 08:03
KTOEÖS: “Okullar açılmadan kadrolar tamamlanmalı”

KTOEÖS, ÖĞRETMEN, MÜDÜR MUAVİNİ VE MÜDÜR EKSİKLİKLERİ İLE İLGİLİ UYARIDA BULUNDU

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), eğitim yılına öğretmen, müdür ve müdür muavini eksiklikleri ile başlanacağını iddia etti. Sendika, okullar açılmadan kadroların tamamlanması çağrısı yaptı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yaptığı yazılı açıklamada, öğretmenlik sınavlarının okulların açılmasından bir gün önce (14-15 Eylül’de), mülakatlarının ise 1-2 Ekim’de yapılacağının duyurulduğunu, öğretim yılının 16 Eylül’de başlayacak olmasının Ekim ortasına kadar bazı okullarda öğretmen kadrolarının eksik kalması, ders kayıpları anlamına geldiğini belirtti.

“ÖĞRENCİLERİN MAĞDURİYETİ KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Eylem, “Bakanlık ve kamu hizmeti komisyonunun bu gecikmeyle ilgili olarak karşılıklı suçlamaları söz konusudur, ancak gerekçe ne olursa olsun öğrencilerimizin mağduriyeti kabul edilebilir değildir” dedi.

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Sendikanın, Eğitim Bakanlığı ile her branştan en az bir münhal ilan edilmesi konusunda anlaşmaya vardığını savunan eylem, “Ancak buna rağmen bazı branşlardan münhal açılmamıştır. Bir önceki hükümet döneminde ders kesimine iki gün kala bile öğretmen ataması yapılmış, bu durum yeni mezun öğretmenlerimizi mağdur etmiştir” dedi.

MÜDÜR MUAVİN NAKİLLERİ

Müdür ve muavin nakil çalışmalarına yeni başlandığını, yetki alıp atama yapılmasının ağırdan alındığını ileri süren Eylem, bu durumda yeni öğretim yılına bir kez daha müdür, muavin, öğretmen, bölüm şefi, atölye şefi kadrolarındaki eksiklerle başlanacağını kaydetti.

Bilimsel, demokratik, laik, parasız, herkese eşit fırsat tanıyan, nitelikli kamusal eğitim sağlamanın yasal zorunluk olduğuna işaret eden Selma Eylem, “Kendilerini yasal yükümlülüklerini yerine getirmeye davet eder kadroların okullar açılmadan ivedilikle tamamlamaları için bir kez daha çağrı yaparız” dedi.

Eylem ayrıca, Hükümeti kamusal eğitime gerekli ve yeterli altyapı ve okul yapımı için, kadrolar için, yasa ve tüzükler için kaynak ayırmamak ve planlama yapmamakla suçladı.

Son Güncelleme: 07.08.2019 11:09
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