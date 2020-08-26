KTOEÖS öğretmenlerin görevlerinin başında olduğunu belirtti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, yaptığı yazılı açıklamada “Her zor dönemde toplumun aydınlık yüzünü temsil eden öğretmen, duyarlılık göstererek bu dönemde de görevinin başındadır” dedi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından öğretmenlere yönelik uygulanacak sağlık prosedürleri henüz belirlenmediği halde öğretmenlerin hizmet içi eğitimlere katılarak kendisini geliştirmeye uğraştığını kaydeden Gökçebel, “Sağlık açısından hangi öğretmenlerimizin risk grubunda olduğu, bu öğretmenlerimizle ilgili sağlık prosedürünün ne olacağı hükümetin aklına gelmemiştir bile. Yabancı öğrenci ve öğretmenlerin okullara hangi prosedürle girmesi gerektiği hiç düşünülmemiştir” ifadelerini kullandı.

Gökçebel ayrıca, UBP-HP hükümetini karantinasız girişlere onay vererek okulların açılmasını ertelemek ve halk sağlığını riske atmakla suçladı.