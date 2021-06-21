KTOEÖS: “Öğretmenlerin aşılanması takviminde kaos var”

Sağlık Bakanlığı’nın ‘Öğretmen Aşı Takvimine’ göre yarın öğretmenlerin aşılanması tamamlanacağı yönündeki açıklamasını hatırlatan Sendika, “henüz aşılanmayan ve aşı bekleyen yüzlerce öğretmenin olduğunu belirtti ve öğretmenlerin aşılanmasında yaşanan yoğunluğun göz önünde bulundurularak aşı takvimin bir an evvel revize edilmesi gerektiğini kaydetti.

KTOEÖS Başkanı Ozan Elmalı, sendika yönetim kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, “Gün geçmiyor ki bu kadar da öngörüsüzlük, plansızlık, beceriksizlik olmaz dediğimiz bir gelişme yaşanmasın. Geçtiğimiz hafta içinde ‘Öğretmenler Aşılanıyor’ açıklaması yapılmış, ancak bu açıklama yapıldıktan sonraki süreç öngörüsüz, plansız bir şekilde yürütülmeye çalışılmış, ne yazık ki büyük bir kaos ortamı yaratılmıştır” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin aşılanma sürecinde yaşanan sıkıntıları yedi başlık altında toplayan Sendika Başkanı şunları kaydetti:

“Kaç öğretmenin aşı olup olmadığının tespiti yapılmadığından, açıklanan gün ve saatlerde yaşanabilecek yoğunluk da öngörülememiş, öğretmenlerimiz saatlerce bekletildikten sonra aşı olamadan evlerine dönmek zorunda kalmıştır.

Bu yoğunluğun artmasının bir nedeni de Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ‘Öğretmenlerin aşı planına’ göre belirtilen gün ve saatlerde verilen sıra numaralarının öğretmen olsun olmasın gelen herkese dağıtılmasıdır.

Ülkede farklı markalarda aşı varken ‘Siz bu aşıyı olabilirsiniz, bu aşıyı olamazsınız’ denmesi, zorlama ve ayrım yapılmasının maksadı nedir?

Verilen aşı numaraları bitmeden hastanedeki aşılar bitmiş, öğretmenlerimiz elinde aşı numarası ile saatlerce bekletildikten sonra ‘Pazartesi tekrar gelin’ denilerek aşılanamadan evine gönderilmiştir.

Aşı yaptıran öğretmenlere sms atıp aşı randevusu verilmektedir. Sağlık Bakanlığı, aşılanan vatandaşların kaydını yapmıyor mu?

Kreş ve etüt merkezlerinde çalışan öğretmenleri aşılamaya dahil etmemek aynı sektör içerisinde çalışan insanlar arasında ayrımcılık yapmak değil midir?

Aşı yaptırabilen öğretmenlerin aşı kartlarının bazılarında barkot, bazılarında mühür olmadığı görülmüştür.”

“Tizlikle planlanıp sürdürülmesi gereken sürecin bu şekilde devam etmesinin zaten var olan tedirginliğin daha artmasına neden olduğunu” savunan KTOEÖS Başkanı Elmalı, “Tüm bunlar yaşandıktan sonra Sağlık Bakanlığımız yaptığı çağrı ile ‘Sağlık merkezlerine gelmeden mutlaka kayıt yapın’ diye duyurmuştur” şeklinde konuştu.

Elmalı, Sağlık Bakanlığı’nın “Öğretmen Aşı Takvimine” göre yarın öğretmenlerin aşılanmasının tamamlanacağı yönündeki açıklamasına işaret ederek, “Ancak henüz aşılanmayan ve aşı bekleyen yüzlerce öğretmenin var olduğu, ayrıca yaşanan yoğunluğun göz önünde bulundurulup takvimin bir an evvel revize edilmesi gerektiği ortadadır. Aşılama sürecinin takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz” dedi.