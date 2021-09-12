KTOEÖS: "Öğrencilerin okula 5 gün gelmesi sağlanmalı"

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTÖEÖS), Eğitim Bakanlığı’nın almış olduğu “Seyreltilmiş Eğitim Modeli” kararının tekrar gözden geçirilmesi ve daha önce Sendika tarafından ortaya koyulan “çift tedrisat” uygulamasına geçilmesi çağrısında bulundu.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, “Çift tedrisat uygulamasına geçilerek, öğrencilerimizin okula 5 gün gelmesi sağlanmalı, eğitimde fırsat eşitliği ilkesinden ödün verilmemelidir. 178 sınıfımızda öğrenci sayısı 30’un üzerindedir. Öğrencilerimizin sınıflarda bu yüksek sayılarla bulunması, sosyal mesafenin korunmasını mümkün kılmayacak ve bulaş riskini artıracaktır” ifadelerine yer verildi.

Çift tedrisat uygulaması için ihtiyaç duyulan öğretmen alımı için yıllık 12 milyon TL’ye ihtiyaç duyulduğu ancak çocukların fırsat eşitliği temelinde, sağlıklı ve güvenli okullarda yüz yüze eğitim alması için “Bütçe yoktur” bahanesi arkasına sığınılmaması gerektiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:



Açıklamada yetkililere seslenilerek, “Okulları açmış olmak için mi açıyorsunuz?” sorusu yöneltildi.



