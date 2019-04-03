KTOEÖS, Kamu Hizmeti Komisyonu önünde eylem yaptı

“BUGÜN İTİBARIYLA OKULLARIMIZDA GENEL OLARAK 8 MÜDÜR, 35 MÜDÜR MUAVİNİ, 56 ATÖLYE ŞEFİ, BÖLÜM ŞEFLERİ VE BİRÇOK ALANDA DAHA EKSİKLİKLER GİDERİLMEMİŞTİR”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), eğitim kadrolarına atamaların yapılmaması ve kadroların boş bırakılması gerekçesiyle Kamu Hizmeti Komisyonu'nu (KHK) protesto etti.

Komisyon önünde düzenlediği eylemde "atamaların yapılmaması, kadroların boş bırakılması, eğitimde yaşanan sorunların görmezden gelinmesi, kamusal eğitimin kaosa sürüklenmesi ve devlet okullarının kaderine terk edilmesi" iddiasında bulunan KTOEÖS, bu tavrın 2019-2020 eğitim öğretim yılını da heba edeceği uyarısında bulundu.

KTOEÖS yetkilileri basın açıklamasının ardından atamalarla ilgili son durumun ne olduğunu öğrenmek üzere KHK yetkilileriyle de görüştü ve bilgi aldı.

AÇIKLAMA

KTOEÖS Genel Sekreteri Aziz Selengin’in yaptığı açıklamada, sendika olarak bu konularda eksiklerin giderilmesi için mücadele ettiklerini ancak hükümetin ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın "vurdumduymaz tavrı" nedeniyle adım atılmadığını ve neredeyse okulların kapanması yanaşmasına rağmen eksikliklerin sürdüğünü söyledi.

Selengin, öğrencilerin eğitim hakkının aylardır çalındığını iddia ederek, şunları söyledi:

"Eğitim Bakanlığı ve hükümet ne yazık ki eğitimde yaşanmakta olan sorunları görmezden gelmektedir. Devlet okullarımız sahipsiz bırakılmakta, kaderine terk edilmektedir. Hükümetle eğitim bakanlığı arasındaki yetki alımları nedeniyle Kamusal Eğitim adeta kaosa sürüklenmiştir. Öğretmen, müdür, müdür muavini, atelye şefi, bölüm şefleri, özel eğitim öğretmenleri eksikliklerinin devam etmesiyle ve diğer yandan ülkemizin giderek artan nüfusu karşısında okullarımızda ders yapılamaz, eğitim verilemez duruma gelmiştir. Bugün itibarıyla okullarımızda genel olarak 8 müdür, 35 müdür muavini, 56 atölye şefi, bölüm şefleri ve birçok alanda daha eksiklikler giderilmemiştir."

Selengin, tüm bunların üstüne Kamu Hizmeti Komisyonu'nun; "Hükümet ve Eğitim Bakanlığına ayak uydurmaya, türlü bahanelerle atanma sürecini uzatmaya devam ettiğini" ileri sürerek, 15 gündür yapılan muavinlik sınavlarının hala daha kesin sıralama listeleri ve kesinleşen münhal yerlerinin yayınlanmadığını kaydetti.

Selengin, aylardır yaptıkları girişimlerin neticesiz kalarak, yükselme sınavlarının adeta "Kıbrıs Sorununa" dönüştüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

"Taraflar birbirini suçlayarak, bugünkü noktaya gelinmiştir. Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanı 8 Nisan 2019 tarihinde görev süresini bitirmeden önce ev ödevini bitirip ayrılma taahhüdünü vermiştir. Ancak ev ödevini henüz yapmaması eğitim adına bizleri endişelendirmektedir. Ne yazık ki Kamu Hizmeti Komisyonu Eğitim Bakanlığı ve Hükümet gibi davranarak bu sürece ortak olmuştur.

Nisan ayında yapılacak Yer değiştirme başvuruları ile öğretmen, müdür, muavin ve diğer eksikliklerin giderilmesi süreci baltalanmıştır. 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı da şimdiden heba edilmek üzeredir. Böyle devam edilmesi ve var olan sorunların giderilmemesi halinde yeni dönemde okullarımızın yine eksik kadrolarla ve yeni sorunlarla açılacağı uyarısını şimdiden yaparız."

Selengin, KTOEÖS olarak "Kamusal, Nitelikli Eğitim yolunda mücadelelerini sürdüreceklerini ve öğrencilerin eğitim haklarının ellerinden alınmasına izin vermeyeceklerini" söyleyerek konuşmasını tamamladı.



