KTOEÖS hükümeti suçladı

KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylem KTOEÖS Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, ülkeye en kötü dönemini yaşattığını savunduğu hükümetin, adaletten, etik değerlerden uzak, ilkesiz, toplumun her kesiminde infial yaratan kararlara imza attığını, “AKP'nin Kuzey Kıbrıs’taki alt yönetimini açıkça hiç çekinmeden kayyum sistemiyle yürüttüğünü” iddia etti.

Eylem, salgının ülkede başladığından beri yanlış kararlarla tüm sektörlerde ve halkın refah seviyesinde sıkıntılar yaşanmasına neden olanların, halen yandaşlarından yana, siyasi kararlar üretmeye devam ettiklerini belirtti.

Eylem açıklamasında UBP-DP-YDP hükümetine “uçuş kısıtlamasının kaldırılması, Derneklere Yardım Tüzüğü’ndeki değişiklik, öğrencilerin karantina ücretlerinin devlet tarafından ödenecek olması, ince avın açılması, okullara terör örgütleriyle ilgili genelge gönderilmesi konularında sorular ve eleştiriler yöneltti.

Selma Eylem açıklamasında “Hükümet ettiğini sananlar siz kim oluyorsunuz da halkımızın sağlığını tehlikeye atıyor, çalışanları emeklileri asgari ücretlileri açlığa mahkûm ediyor, üniversiteye gidecek olan, eğitim hakkı elinden alınan çocuklarımızın geleceğiyle oynuyorsunuz?” ifadelerine de yer verdi.

Eylem, siyasi atamalar, dış temsilcilik atamaları, sermayeyi daha da zenginleştirecek kararları KTOEÖS olarak şiddetle protesto ettiklerini belirterek, bu düzene karşı örgütlü mücadeleyi sürdüreceklerini yineledi.



