KTOEÖS hükümeti eleştirdi

Konuyla ilgili yazılı açıklamasında, hükümet edenlerin temel görevinin zorlaşan koşulların aşılmasında halkına yardımcı olmak, planlama yapmak ve yol göstermek olduğunu kaydeden Elmalı “Ne acıdır ki plansızlık ve duyarsızlık had safhaya ulaşmıştır” dedi.

Türk Lirası’ndaki değer kaybına ve hayat pahalılığına işaret eden Elmalı, “HP’nin durdurulmasını sağlamaya çalışmakla halkın daha da fakirleşeceğinin farkında değil misiniz?” dedi

Açıklamasına “Sendika üyelerinin kendi maaşlarından gönüllü olarak yaptırdıkları kesintilerinden vergi almak için çalışma başlatarak yarattığınız huzursuzluğun size karşı güvensizliği arttırdığını görmüyor musunuz?” şeklinde devam eden Elmalı şunları sordu:



Elmalı hükümeti sorunların çözümü için adım atmaya çağırdı.



