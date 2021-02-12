KTOEÖS hükümeti eleştirdi

KTOEÖS Genel Sekreteri Selma Eylem yazılı açıklamasında, ülkede yaşananlar konusunda hükümeti eleştirerek, eğitime ve sağlığa ısrarla yeterli bütçenin ayrılmadığını, özel şirketlere vakıflara peşkeş çekilmeye çalışıldığını savundu.

Ülkeye yerleştirilen mobese kameralarının güvenlikle hiçbir ilgisi olmadığını, amacın sadece siyasi olduğunu öne süren Eylem, salgınla ilgili kararlar alınırken de, halkın sağlığı ve güvenliği değil sermayenin yararı ya da menfaatinin dikkate alındığını öne sürdü.

Eylem, demokratik değerlerin, özgürlüklerin, düşünce ve ifade özgürlüğünün tehdit altına alındığını, “İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü” adı altında “paketler” dayatıldığını, eğitim ve bilişim alanında mutabakatlar imzalandığını iddia etti.

Eylem, “Halkının eğitimini, sağlığını, refahını, güvenliğini, bağımsızlığını, özgürlüğünü değil koltuk sevdasını düşünenler bilmelidir ki toplumumuz, gençlerimiz, çocuklarımız bu ihanetlerini affetmeyecekler, yarattıkları bu çürümüş düzeni değiştirmek için mücadele etmeye devam edeceklerdir.” ifadelerini kullandı.