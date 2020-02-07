KTOEÖS hükümeti eleştirdi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hükümettekilerin halkını düşünen, anlayan, sorumluluk sahibi devlet yöneticileri gibi hareket etmesini isteyerek asgari ücretin halen belirlenmemesini eleştirdi.

KTOEÖS Mali Sekreteri Ozan Elmalı, ülkedeki maddi sıkıntılara değinerek, “Halkın nasıl geçindiği hükümetin umurunda mı?” diye sordu.

Elmalı, yaptığı yazılı açıklamada asgari ücretin belirlenememesini eleştirerek, ilgili bakanın “’Müjdeli haberlerim olacak’ söylemiyle başlayan asgari ücret toplantıları üçüncü sefer de sonuçlanmadığı gibi işveren tarafının emekçilere reva gördüğü yüzde 3’lük artışı çekinmeden ifade etmesi dördüncü perdenin açılacağı bu tiyatroya yeni bir boyut kazandırmıştır.” ifadelerini kullandı.

Elmalı, asgari ücretin bir aileye yetecek şekilde planlanması, insanların gıda, konut, sağlık, ulaşım gibi temel ihtiyaçlarını karşılayacak seviyede olması gerekliliği ile hareket etmesi gereken hükümetlerin, bu ihtiyaçların günlük 100 TL ile sağlanabileceğini öngördüğünü belirterek, “Halkımıza bunun nasıl olacağını anlatmak boyunlarının borcudur.” dedi.

Her geçen yıl ülkede asgari ücretlinin, göç yasası altında çalışanların ve emekçilerin boynundaki pranganın daha da sıkıldığını belirten Elmalı, açıklamasında şu rakamlara yer verdi:

“2018’de asgari ücret 507 Euro iken bugün 445 Euro’ya düşmüştür.

2018’de asgari ücretle 50 kg kıyma alınabilirken bugün 39 kg alınabiliyor.

2018’de 591 litre benzin alınırken bugün 551 litre alınabilmektedir.

2018’de 495 litre süt alınabiliyorken bugün 455 litre alınabilmektedir.

Elektrik ücretleri 2018’den bugüne %46 artmıştır.

Temel gıda kalemlerindeki artışlarla insanların azalan alım gücünü anlatacak örnekleri artırmak pek tabii mümkündür. Ancak anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna az”

“KOOPERATİFLERİN VERGİ YÜKÜ ARTIRILDI”

Devletin kooperatifleri geliştirmesinin Anayasa ile zorunlu hale getirildiğine işaret eden Elmalı, Anayasaya aykırı bir şekilde davranılarak kooperatifçiliğin geriletilmesine zemin hazırlayacak uygulamalarla ülkede kooperatiflerin vergi yükünün yüzde 120 arttırıldığını ifade etti.

Elmalı, “İş emekçiye gelince %3-4 artıştan bahsedenlerin kooperatiflerin vergi yükünü %120 arttırması manidardır.” dedi.

HP ORANLARINA ELEŞTİRİ

Elmalı, ocak ayında açıklanan HP oranlarını da değinerek, eleştirilerde bulundu.

Meyve, sebze, et, süt, seyrüsefer, tüp, elektrik, sigorta ücretleri, pasaport harçları kısaca neredeyse her şeye zam gelirken HP’nin yüzde 1.70 olarak açıklandığını belirten Elmalı, 12 ana tüketim grubunun 11’inde de artış yaşanırken, alkol ve tütün ucuzladı diye bu oranın açıklanmasını eleştirdi.

Elmalı, “21 yıldır devletin tiyatro binası yokken ve ülkemizde oynanacak tiyatrolar yasaklara takılırken, hükümetçilik oyunu oynayanlara artık sahneden inme çağrısında bulunuyoruz. Tiyatro oyunlarını bu işin profesyonellerine bırakın ve siz esas görevinize dönün. Halkını düşünen, halkını anlayan, sorumluluk sahibi devlet yöneticileri gibi hareket etmeniz sizden en büyük beklentimizdir.” ifadelerini kullandı.