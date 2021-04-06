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Ktoeös: “Halkın refahı ve yaşam hakkı için ivedi icraatlarda bulunulmalı”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), hükümete; “halkın refahı ve yaşam hakkı için ivedi icraatlarda bulunulması” çağrısında bulundu.

06 Nisan 2021 Salı 10:45
Ktoeös: “Halkın refahı ve yaşam hakkı için ivedi icraatlarda bulunulmalı”
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KTOEÖS Mali Sekreteri Ozan Elmalı yazılı açıklamasında, salgın ile birlikte halkın alım gücünün azaldığını ve gittikçe fakirleştiğini belirterek, “Halkın daha fazla fakirleşmesine, haklarının budanmasına izin vermeyeceğiz, sessiz kalmayacağız” dedi.  

Elmalı, salgının, ülkedeki küçük bir azınlığın daha da zenginleşip birikimlerinin büyümesine neden olurken, toplumun büyük bölümünün yaşam ve geçim sıkıntısına düşmesine neden olduğunu savundu.

Hükümetin bu süreçte aldığı kararların, “öngörüden uzak, planlama yapmadan, günübirlik kararlar” olduğunu ileri süren Elmalı, şu görüşlerini dile getirdi:

“Hükümet gerek aşılamada ve kamusal sağlıkta, gerek eğitimde, gerekse ekonomide yaşanan belirsizlik, eşitsizlik ve oluşan kaosun sorumlusudur. Halkımız her geçen gün fakirleşmekte, alım gücü düşmektedir;

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KKTC Merkez Bankası verilerine göre son 1 yılda vatandaşların bankalara olan borcu %20 artmıştır. Bankalardaki 5 milyar 601 milyon liralık borç hiç ödenemez durumdadır. Asgari ücret döviz bazında %30 azalarak 507 Euro’dan 393 Euro’ya düşmüştür. Son bir yılda döviz %45 artmış ve bu artış halkın her türlü giderine yansımıştır.

Halkımızın alım gücü son hızla düşerken ve insanlarımız yalnızlığa itilmişken hükümetimiz ne yapmaktadır; Emlak vergileri %50 oranında artmıştır. Yüz bine yakın çalışan ve emeklinin 2020 yılından hakkı olan %10.65 oranındaki hayat pahalılığını vermediği yetmezmiş gibi önümüzdeki 4 aylık HP’yi de vermemek için kolları sıvamıştır. Şubat ayı HP eksi çıkarılarak, yani hayatın ucuzladığı iddia edilerek halkla dalga geçilmektedir. Yapılması planlanan Elektrik vb. zamlar, HP’nin dondurulacağı düşüncesiyle ertelenmektedir.

Saray yapımı için 14 milyon TL, Dış temsilciliklere 131 milyon 655 bin TL, Siyasi partilere 33 milyon 750 bin TL, kendi öğretmenimizin özveri ve alın teriyle emek ettiği Moodle sistemini geliştirmek yerine hizmet alımı olarak EBA’ya 45 milyon TL bütçe ayrılmaktadır.”

Elmalı, hükümete “insanların temel tüketim harcamalarının ve temel gıda maddelerinin olduğu bir sepet oluşturarak ayrı bir HP hesaplamasına gidilmesi” çağrısında bulunarak, temel tüketim maddelerinin vergisi sıfırlanarak bunun fiyatlara yansıtılması için piyasanın etkin bir şekilde denetlenmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Bankalardaki borçlarla beli bükülen vatandaşlar için somut adımlar atılması gerektiğini ifade eden Elmalı, “Servet vergisi gündeme alınmalıdır. Sermayenin daha fazla kar etmesi için değil, halkın refahı ve yaşam hakkı için ivedi icraatlarda bulunulması gerekmektedir” dedi.

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Son Güncelleme: 06.04.2021 11:20
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