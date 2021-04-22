KTOEÖS: "Federal çözüm için ortak sesimizi haykıracağız"

KTOEÖS’ten yapılan yazılı açıklamada, “Eski Peyak mağazaları önünde toplanarak barış ve federal çözüm için ortak sesimizi haykıracağız” denildi.

“KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN İÇİNE DÜŞÜRÜLDÜĞÜ DURUM 40 YILLIK MÜĞCADELEYE İHANET”

Kıbrıs’ı birleştirebilecek, gerçekleştirilebilir tek çözümün federasyon olduğu kaydedilen; ikili ve BM gözetiminde yapılan görüşmeler neticesinde ortaya çıkan uzlaşı noktalarının çözüm modelinin federasyon olmasını zorunlu kıldığını belirtilen açıklamada, “Kıbrıs adasında en az Rum toplumu kadar var olduğunu, eşit haklara, statüye sahip olduğunu yıllardır ortaya koyan ve bu uğurda var olma mücadelesi veren Kıbrıs Türk toplumunun içine düşürüldüğü durum 70 yıllık mücadeleye ihanet anlamı taşımaktadır” ifadeleri yer aldı.

KTOEÖS’ün bu politikaların devamına seyirci kalmayacağı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

“Enosis ve Taksim kavgasının, toplumların ortak haklarını tanımlayan Kıbrıs Cumhuriyeti’nin tek taraflı sahibi olma veya reddederek ‘anavatanlarla’ bütünleşmeyi öngören, paylaşmayan, milliyetçi, ırkçı kavgaların ülkemize yaşattığı sadece acı, gözyaşı, kan ve can kaybı olmuştur.

Enosis ve Taksim tezlerinin galip gelme savaşı, adamızı kan gölüne dönüştürmüş, barış, huzuru bozmuş, dikenli tellerle bölmüştür. Yıllardır sürdürülen toplumlararası görüşmeler, yenişemeyen tezleri ve statükoyu koruma heveslerine bağlı olarak çok yavaş ilerlemiştir.”