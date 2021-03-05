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KTOEÖS, Ekonomik Paketi eleştirdi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Türkiye ile KKTC arasında imzalanan  2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nı eleştirdi.

05 Mart 2021 Cuma 14:45
KTOEÖS, Ekonomik Paketi eleştirdi
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Türkiye ile KKTC arasında imzalanan  2021 Yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’nı eleştirdi.

KTOEÖS Başkanı Tahir Gökçebel, yaptığı yazılı açıklamada,”Pandemi döneminde işsiz, aç kalan insanlar yerine 3-5 servet sahibine kaynak aktaran bir anlayışın ekonomiyi düzeltemeyeceği paketin içeriğinde netleşmiştir.” iddiasında bulundu.

Gökçebel, paketten sendikalar yasası, demokratik yasaların, hakların ortadan kaldırılmasının çıktığını iddia ederek,  “yıllardır hükümetler eliyle dayatılan ekonomik paketlerin Kıbrıs Türk toplumunu yok etme noktasına geldiğini” savundu.

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Gökçebel, paketler ve anlayışlarla birlikte Kuzey Kıbrıs’ın  parsel parsel yabancı şirketlere, casino, bet, üniversite, otel, kumarhane, gece kulübü baronlarına peşkeş çekildiğini, bankaların  faizlerle halkın elinden gelirleri aldığını, ithal vakıf, derneklerle kontrol edilmeye başlandığını ileri sürdü.

Gökçebel, taşıma, güvencesiz, kaçak iş gücü ile insanların işsizliğe, açlığa mahkum edildiğini, kurumların başına TC bürokratları yerleştirildiğini, hükümetlerin TC hükümetlerince kayyum gibi atandığını öne sürdü.

“Üç kez ertelenen öğretmen sınavları ile göçe, partizanlığa itilen; psikolojileri darmadağın edilen öğretmen adaylarının yerine atanan TC’li öğretmenler yetmiyormuş gibi; yeni TC’li kamu görevlilerinin atanmasına imza veren anlayış, ekonomik kalkınmadan çok ihanet içermektedir“ iddiasında bulunan Gökçebel, “Bugün yeni bir paket imzalanarak Kıbrıs Türk toplumuna maddi kaynak aktarıldığı söylenmekte; gerçekte ise Kıbrıs Türk toplumunun demokratik hakları, yaşam biçimi, kurumları, iradesi tamamen ortadan kaldırılmak için son hamleler yapılmaktadır” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk toplumunun kendine yetecek kaynaklarının var olduğunu belirten Gökçebel, “AKP anlayışıyla hareket eden TC hükümetlerinin paketleri bu ülkeye kalkınma değil, sadece göç getireceği açıktır” dedi.

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Son Güncelleme: 05.03.2021 15:58
Anahtar Kelimeler:
Ekonomik PaketKtoeös
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