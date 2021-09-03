KTOEÖS: “Ek bütünlemelerde öğretmenlerimiz hiçbir görev almayacak”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Örgütlenme Sekreteri Duygu Geylan konuyla ilgili yazılı açıklamasında, eğitim sisteminin bütünsel olarak derinlemesine incelenmesi, mevcut sorunların tespiti sonrasında öğrencilerin ilgi duydukları ve başarılı olabilecekleri alanlara yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Uzaktan eğitimin değerlendirilmesi ve öğretim yılının tamamlanması ile ilgili tüzük değişikliği yapıldığına, tüzük çerçevesinde öğretmenlerin proje, ödev, online sınav, gibi farklı yöntemlerle değerlendirme yaptığına işaret eden Geylan, bu değerlendirmeler neticesinde öğrencilerin önce sorumluluk, sonrasında ise yüz yüze bütünleme sınavına tabi tutulduğunu kaydetti.

Eğitim Bakanlığı’nın, 2021-2022 eğitim yılı başlamadan önce, bütünleme ve sorumluluk sınavları yapılmasına rağmen, bir kez daha bu sınavların yapılacağını duyurduğunu ifade eden Geylan, şöyle devam etti:

“Öğretmenlerin de, öğrencilerin de motivasyonunu yerle bir eden, öğretmenlerimizin emeğini değersizleştiren bu anlayışı kabul etmemiz mümkün değildir. Siyaset her yıl farklı şekillerde eğitime müdahale ediyor, eğitim siyasi çıkarlar uğruna hükümetler tarafından istismar ediliyor.

Emek vermeden sonuç elde etme anlayışının hükümetler tarafından öğrencilerimize aşılanmak istenmesi ve öğretmenlerimizin bu amaca alet edilmeye çalışılmasını reddediyoruz.

Eğitim Bakanlığı tarafından yapılacağı duyurulan ek bütünlemelerde öğretmenlerimizin hiçbir görev almayacağını belirtiriz. Yapılması gereken, eğitim sisteminin bütünsel olarak derinlemesine incelenmesi, mevcut sorunların tespiti sonrasında öğrencilerimizin ilgi duydukları ve başarılı olabilecekleri alanlara yönlendirilmeleridir. Sendikamızın böyle bir çalışmaya her türlü katkıyı koymaya hazır olduğunu vurgularız”