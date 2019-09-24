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KTOEÖS, Eğitim Bakanlığı’nı eleştirdi

KTOEÖS Başkanı Selam Eylem, yazılı açıklamasında, kontrolsüz nüfus karşısında Bakanlığın plansız ve programsız  kararlar ürettiğini savundu

KTOEÖS, Eğitim Bakanlığı’nı eleştirdi

KTOEÖS Başkanı Selam Eylem, yazılı açıklamasında, kontrolsüz nüfus karşısında Bakanlığın plansız ve programsız  kararlar ürettiğini savundu

24 Eylül 2019 Salı 10:01
KTOEÖS, Eğitim Bakanlığı’nı eleştirdi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selam Eylem, 2019-2020 Eğitim- Öğretim Yılı uygulamalarıyla ilgili olarak Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na eleştirilerde bulundu.

Eylem, yazılı açıklamasında, kontrolsüz nüfus karşısında Bakanlığın plansız ve programsız  kararlar ürettiğini savunarak, “Dikmen'de bina yetersizliğinden okula kayıt yaptıramayan öğrencilere köy kadın kursu binasının verilerek burada sürdürülen eğitimin ortadan kaldırılması, Bakanlığın ve hükümet edenlerin acizliğini bir kez daha ortaya koymaktadır” iddiasında bulundu.

Atılan adımın kabul edilebilir olmadığını kaydeden Eylem, alınan kararın geri çekilmesini isteyerek, yerel yönetimlerle çözüm üretilmesini istedi ve “çığırından çıkan kontrolsüz nüfus artışının durdurulması gerekir” görüşünü savundu. 

Sınıfların oldukça kalabalık olması yanında öğrencilerin birçok okulda öğretmensiz, kitapsız, masa ve sandalyesiz  olduğunu söyleyen Eylem, “Bakanlık nerededir?” diye sordu.

Kayıt Kabul Tüzüğü çiğnenerek kapsam dışı okullardan olan öğrencilere yazıyla kayıt hakkı verildiğini iddia eden Eylem, bunun her bölgede bazı okulların yığılması, bazılarının ise kapanma noktasına getirilmesini yarattığını öne sürdü.

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Bakanlığın  kendi yaptığı  tüzüklere uymadığını iddia eden Eylem,“Taşımacılık Tüzüğü, Disiplin Tüzüğü gibi güncellenmesi gereken tüzükler için hiçbir çalışma yapılmaması, müfredatlarla beraber eğitim sisteminin içeriğini değiştirme çalışmalarına devam edilmesi de Bakanlığın nitelikli, laik, bilimsel, kamusal eğitimi gözden çıkardığının kanıtlarından bir diğeridir” ifadelerini kullandı.

Eylem, Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi ile ilgili, geçen yıl Bakanlığın öğretmen ve Sendikayla istişareyle hazırladığı yönetmeliğe uygun yaptığı sınavı bizzat Bakanlığın  hiçe saydığını, sınavı geçmeyen bazı öğrencilerin okula kaydettirildiğini öne savundu.

Eylem, “Gösterilen tepkilere rağmen Bakanlık bu karardan dönmemiş, siyasi kararlar üretmeye devam ederek kolejlerin ara sınıflarına öğrenci almak için sınav açmaya karar vermiştir. Kontenjanı artırarak kolejlerin öğrenci sayısını artıran Bakanlık ara sınıflara açtığı, ancak yeterli duyuru yapmadığından kişi veya kişilere özel olduğu izlenimi bırakan kontenjan sınavıyla diğer okulları olduğu gibi kolejleri de dolup taşma noktasına getirmiştir” iddiasında bulundu.

Partizanca görevlendirmelere ve geçici öğretmen alımlarına da devam edildiğini savunan Eylem, “Türkiye ile paralel götürülen eğitim sisteminin içeriğinin değiştirilmesi, müfredatların Milli Eğitim Yasamızın genel amaçlarına ve temel ilkelerine aykırı unsurlar içermesi ve İlahiyat Kolejinde bu yıl imam hatip alanının ortaokul düzeyine indirilmesi, bu okulda uygulanan müfredatın yanında bu müfredatların lise düzeyinde ülkemizde de uygulanması en büyük sıkıntılardan biri olarak önümüzde durmaktadır” dedi.

KTOEÖS Başkanı Eylem, “siyasi çıkarlar uğruna kamusal eğitimi gözden çıkaran, partizanca kararlar üreterek yasa tüzük tanımayan, özelleştirmeye, taşeronlaşmaya fırsat veren, destekleyen, dayatma eğitim politikalarını harfiyen uygulayan,eğitimin içeriğinin değiştirilmesine ve topluma biçilen modele boyun eğenlerle,  ülkeye,  gençlere, çocuklara ihanet edenlerle mücadele etmekten kaçınmayacaklarını” ileri sürdü.

Son Güncelleme: 24.09.2019 16:09
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