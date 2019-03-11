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KTOEÖS Eğitim Bakanlığını eleştirdi

KTOEÖS Eğitim Bakanlığını eleştirdi

11 Mart 2019 Pazartesi 13:29
KTOEÖS Eğitim Bakanlığını eleştirdi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Milli Eğitim Bakanlığı’nı eleştirdi.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, yazılı açıklamasında, kendilerine verilen sözlerin tutulmadığını ve zamana oynandığını öne sürdü.

Bir ortaokulda din dersi öğretmeniyle ilgili sıkıntılar yaşandığını dile getiren Eylem “KTÖS ve velilerden biriyle birlikte eylem yapmamıza ve bu konunun hem sosyal medyada hem de basında yer almasına rağmen, öğretmenden kaynaklanan sıkıntılar net bir şekilde ortada durmasına rağmen ve yapılan soruşturma raporları da bunu ortaya koymuş iken, neden hala söz konusu din öğretmeni bu okulumuzda görev yapmaya devam etmektedir?” diye sordu.

KTOEÖS Başkanı Eylem şöyle devam etti:

“Görevden alınacağını defalarca ifade etmenize rağmen, sayın Bakan, hala daha neyi beklemektesiniz? Zamana mı oynamaktasınız? Yoksa öğrencilerimizin, ailelerimizin dilekçeleri ile ortaya koydukları gerçekleri yok mu saymaktasınız?”

Kolej olan bir okulda 8 saatlik beden eğitimi dersinin öğretim yılı başından itibaren hala boş geçtiğini söyleyen Eylem “Bu dersi hiç görmeyen kız öğrencilerimizin birinci dönem karnelerinde beden eğitimi dersinden muaf oldukları yazmaktadır. Raporlu olmayan ve eksik öğretmenden kaynaklanan bu durumun karnelerde bu şekilde yazılması yasal mıdır? Etik midir? Bu durum öğrencilerimizin yasal eğitim hakkından mahrum edilmesi değil midir? Bakanlığın öğrencilerimize eşit eğitim hakkı ve olanağı sağlamak yükümlülükleri arasında yer almıyor mu?” ifadelerini kullandı.

Eylem açıklamasında şunları dile getirdi:

“Atamalarda da görevlendirmelerde de geçici öğretmen alımlarında da adam kayırmaya ya da kişiye özel uygulamalara defalarca istişareyle, bildiriyle ya da eylemle tepki gösterdik. Ancak tüm bunlara rağmen göz göre göre bu tür uygulamalara hala devam edilmektedir. Kadrolu öğretmenimiz mağdur edilerek merkezde bir okulumuza geçici alınan öğretmen ısrarla merkezdeki bir okulda tutulmaktadır. Bu kişiye özel bir uygulama değil midir?

Okullarımızda yaşanan idarecilerle öğretmenler arasında veya öğretmenler arasında yaşanan sıkıntıları bakanlık soruşturma yapıp raporlamasına rağmen sonuca ulaştırıp gerekli cezai yaptırımı uygulamamaktadır. Örneğin yıllardır öğretmenlerine mobbing uygulayan veya hakaret eden bir idareci hiçbir ceza almadığından öğretmene hakaret etmeyi, küfür etmeyi, mobbing uygulamayı kendinde hak görmektedir. Bakanlık neden bu idareciye dokunmamakta, okulları despot bir anlayışla yöneten idarecilere neden göz yummaktadır?”

Sendika olarak bakanlığı göreve davet ettiklerini kaydeden KTOEÖS Başkanı Eylem, yasalara, tüzüklere, laiklik ilkesine uygun icraatlar yapılması gerektiğini söyledi ve şöyle devam etti:

“Adam kayırma, kişiye özel uygulamalara son vermesi gerektiğinin altını çizer, bu icraatlara devam etmesi durumunda gerekli yasal haklarımızı kullanacağımızı bir kez daha ortaya koyarız.”

Son Güncelleme: 11.03.2019 16:34
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