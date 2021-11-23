KTOEÖS'den açıklama

KTOEÖS, İrsen Küçük Ortaokulu önünde yaptığı basın açıklamasında, okulda çok sayıda vaka ve 100’ün üstünde temaslı olduğunu, testlerin sonuçlanmasının iki gün aldığını ve sosyal mesafe uygulamasının mümkün olmadığından dolayı öğrencilerin kalabalık sınıf ortamında 7 saat bulunmak zorunda olduğunu belirtti.

Sendika yetkilileri, Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, öğrenci, öğretmen ve velilerde ortaya çıkan tedirginlik, panik ve korkunun farkına varılması ve derhal somut ve pratik çözümler üretilmesini talep etti.

ELMALI: “SAĞLIK BAKANLIĞI VE EĞİTİM BAKANLIĞI’NA BÜYÜK GÖREV DÜŞMEKTEDİR”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, okulun tekrardan taranması ve var olan COVID-19 vaka sayısının net olarak ortaya çıkması için okulda yüz yüze eğitime ara verme kararı aldıklarını söyledi.

Elmalı, defalarca uyarı ve açıklamada bulunduklarını ve görüşme yaptıklarını ancak bu çalışmaların hiçbirinin sonuç vermediğini ve istenilen noktada adımlar atılmadığını kaydederek, artan sayıların kontrolünü sağlayabilmek için bir eylem planı başlattıklarını bildirdi.

Elmalı, “Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı’na büyük görev düşüyor. Bir an önce bir seferberlik halinde eğitimin sürdürülebilmesi için harekete geçilmesini bekliyoruz” dedi.