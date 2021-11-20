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KTOEÖS'de görev dağılımı yapıldı

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikasi (KTOEÖS) yönetim, denetleme ve disiplin kurullari belirlendi.

20 Kasım 2021 Cumartesi 10:15
KTOEÖS'de görev dağılımı yapıldı

Sendika tarafından yapılan açıklamada “13 Kasım ‘da 53. Olağanüstü Genel Kurulumuzu tamamlamış bulunuyoruz. Üyelerimizin yoğun katılımı ile gerçekleşen genel kurulumuz, sendikamızın üyeleri ile ve hep birlikte güçlü olduğumuzu bir kez daha ortaya koymuştur. Dayanışma içerisinde ve “bir arada” olmaya en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçtiğimizin, farklılıklarımızın zenginliklerimiz olduğunun farkında ve bilincindeyiz. Örgütlü mücadelemizde bağımsız ve demokratik sendikacılık ilkesinden taviz vermeden sorunları çözmek için mücadeleyi devam ettireceğimizi belirtiriz.” Denildi.

Açıklamada ayrıca, “Ülkemizdeki toplumsal varoluş mücadelesinde her zaman büyük bir güç olan sendikamız, yeni dönemde de demokrasi, hukuk, ve adaletin takipçisi olacaktır. Eğitimdeki paydaşlardan biri olarak kamusal eğitimin daha nitelikli bir duruma gelmesi için her türlü katkıyı, çözüm önerilerini ortaya koyacağımızı, öğretmenlerimizin statü ve saygınlığını yeniden yükseltmek için örgütlü mücadeleyi sürdüreceğimizi vurgularız” ifadelerine yer verildi.  

19 Kasım 2021 tarihinde toplanan yönetim, disiplin ve denetleme kurullarındaki görev dağılımlarının ise şu şekilde gerçekleştiği bildirildi:  

KTOEÖS Yönetim – Yürütme Kurulu.

Ozan Elmalı (Başkan)

İbrahim Ermihan (Genel Sekreter)

Mehmet Güneyli (Mali Sekreter)

Duygu Geylan (Örgütlenme Sekreteri)

Ali Yaman Işık (Eğitim Sekreteri)

Aliye Bozdağ

Ahmet Billuroğlu

Ahmet Karaoğulları

Aziz Selengin

Cumali Avcı

Çağrı Arslan

Fatoş Muhtaroğlu

Fikret Civisilli

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Halil Alkım

Hasan Hüral

Hasan Soyer

Kemal Değirmencioğlu

Ömer Akkanat

Selma Eylem

Tahir Gökçebel

Ümitcan Yaşamsal

Disiplin Kurulu

Ziya Tüzel (Başkan)

Ahmet Özyaşar

Aylin Alibaş Argen

Buğçe Dikmenay Özer

Mahmut Kiracıoğlu

Denetleme Kurulu

Özge Tahiroğlu (Başkan)

Mine Gülhan Akad

Musa Karabudaklı

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Son Güncelleme: 20.11.2021 11:44
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