banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95686
ALTIN
260.725
DOLAR
5.7670
STERLİN
7.3167
EURO
6.5621
Silahlı kavga zanlıları tutuksuz yargılanacak
SİLAHLI KAVGA ZANLILARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Kaçaklar mahkemeye çıkarıldı
KAÇAKLAR MAHKEMEYE ÇIKARILDI
Eşkiyalığa geçit yok!
EŞKİYALIĞA GEÇİT YOK!
Buğday yüklü kamyon seyir halindeyken alev aldı
BUĞDAY YÜKLÜ KAMYON SEYİR HALİNDEYKEN...
banner306
Flaş Haber
Eşkiyalığa geçit yok!
Kapat

KTOEÖS: “Çanakkale kampı cinsiyet ayrımı temelinde yapılacak… Karşı çıkılmalı”

KTOEÖS: “Çanakkale kampı cinsiyet ayrımı temelinde yapılacak… Karşı çıkılmalı”

27 Haziran 2019 Perşembe 09:31
KTOEÖS: “Çanakkale kampı cinsiyet ayrımı temelinde yapılacak… Karşı çıkılmalı”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, TC Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen ve bu yıl 20 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında yapılacağı Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından okullara duyurulan Çanakkale kampının cinsiyet ayrımı temelinde gerçekleştirileceğini savundu.
“Bu kamp muhafazakârlığın açık bir şekilde yobazlığa dönüştürüldüğü haremlik selamlık bir uygulamadır” diyen Eylem, “Bunun ülkemizde gerçekleştirilmesi anayasa ve milli eğitim yasamıza aykırıdır” ifadesini kullandı.
Eylem yaptığı yazılı açıklamada, “KTOEÖS olarak öğretmenlerimize, velilerimize, tüm toplumumuza, toplum mühendisliği hedeflenerek organize edilen ideolojik kamplara, organizasyonlara ve tüm çalışmalara karşı çıkılması için çağrı yapar, bir kez daha birlikte toplumsal mücadeleye davet ederiz” ifadelerine yer verdi.
“Geçtiğimiz yıllarda düzenlenen bu kamplarda yapılan siyasi propagandalarla bu kampların amacı, hedefi belirlenmiş ideolojik bir kamp olduğu ortaya çıkmıştır” diyen Eylem, şöyle devam etti:
“Bu doğrultuda çocuklarımız baskılara, tehditlere maruz kalmış çocuk hakları ihlali olan kabul edilemez bu duruma yetkililerimiz göz yumup hasıraltı ederek suç işlemiştir. Ülkemizde 90'lı yıllardan beri sivil savunma, AKP, elçilik tarafından kurdurulan vakıflar, dernekler, partiler, yurtlar ve sendikalarla dozu artırılarak sürdürülen dönüştürme çalışmaları yapılmaktadır. Çanakkale kampı bu toplumun geleceğinin insan modelini oluşturmak için yapılan bu çalışmaların bir parçası olan bir projedir. Bu çalışmalar, eğitim bakanlığına ve her kurumumuzun içine farklı görevlerle elçilik memurlarının atanmasıyla sürdürülmektedir. Kuran kursları, toplu iftarlar, gizli organizasyonlar, yüzlerce imam, dini görevli atamaları boşuna değildir, hedefi bellidir. Siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel ve dini dayatmalara boyun eğen geçmiş gelmiş tüm hükümetler hedeflenen toplumsal dönüşüme katkı koymaktadır.”

banner317
EĞİTİM ÇALIŞMALARI
Sendikanın, eğitime, kültüre, değerlere, nüfus yapısına, yasalara karşı yapılan saldırılara, projelere, hedeflenen yurttaş modeliyle gelecekte oluşturulması planlanan toplum modeline karşı çıkarak mücadele verdiğini savunan Eylem, “ Bu bağlamda, düşünen, eleştiren, sorgulayan bireyler yetiştirilmesi için, bilimsel, demokratik, laik eğitim ve toplum yapısı için öğretmenlerimize yönelik eğitim çalışmalarından birini daha gerçekleştirmiştir” dedi.  
Eylem, 25-27 Haziran tarihleri arasında 'Düşünen Sınıf için Eleştirel Düşünme ve Okuma Yöntem ve Teknikleri Eğitimi'nin birincisinin Türkiye Felsefe Birimi başkanı, emekli felsefe öğretmeni Nuran Direk tarafından verildiğini kaydetti.
Eylem, “Toplumların geleceğini belirleyen en etkili gücün eğitim olduğunun bilinciyle öğretmenlerimize yönelik bu eğitimlere devam edecek dogmatik eğitimle biat eden bireyler ve toplum yapısı oluşturulmasına izin vermeyeceğiz” dedi.
 

Son Güncelleme: 27.06.2019 13:01
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Ersin Tatar, Vakıflar İdaresi’nin davetiyle Türkiye’den gelen heyeti kabul etti
Başbakan Ersin Tatar, Vakıflar İdaresi’nin davetiyle Türkiye’den gelen heyeti kabul etti
Ktös: “cumhurbaşkanı Akıncı Maraş Konusunda Daha Atak Politika İzlemeli”
Ktös: “cumhurbaşkanı Akıncı Maraş Konusunda Daha Atak Politika İzlemeli”
Güzelyurt Portakal Festivalinin Açılışı Yarın
Güzelyurt Portakal Festivalinin Açılışı Yarın
Beşparmaklardaki Yangın Felaketi Üzerinden 24 Yıl Geçti... 5 Bin 800'ü Orman Alanı, Toplam 8 Bin Hektarlık Alan Yanmıştı
Beşparmaklardaki Yangın Felaketi Üzerinden 24 Yıl Geçti... 5 Bin 800'ü Orman Alanı, Toplam 8 Bin Hektarlık Alan Yanmıştı
Yücel Köseoğlu 8’inci Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor
Yücel Köseoğlu 8’inci Ölüm Yıl Dönümünde Anılıyor
Alsancak’ta Farkındalık Etkinliği: “bağımlılıklarla Mücadele  sevgi İle El Ele”
Alsancak’ta Farkındalık Etkinliği: “bağımlılıklarla Mücadele  sevgi İle El Ele”
Karayolları Dairesi Haspolat-taşkent Yolunun Tamiratına Başlandığını Açıkladı
Karayolları Dairesi Haspolat-taşkent Yolunun Tamiratına Başlandığını Açıkladı
Akıncı: “Maraş, Cumhurbaşkanlığı’ndan bağımsız şekilde ele alınabilecek bir konu değil”
Akıncı: “Maraş, Cumhurbaşkanlığı’ndan bağımsız şekilde ele alınabilecek bir konu değil”
Özersay Talat’la Maraş konusunu görüştü
Özersay Talat’la Maraş konusunu görüştü
Tatar: “Bazı gelişmeler olacaksa bunları mutlaka paylaşmamız gerektiğiyle ilgili anlayış birliği içindeyiz”
Tatar: “Bazı gelişmeler olacaksa bunları mutlaka paylaşmamız gerektiğiyle ilgili anlayış birliği içindeyiz”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim