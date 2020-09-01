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KTOEÖS Başkanı Gökçebel’den 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı

“KIBRIS’TA VE DÜNYADA ACİL OLARAK BARIŞA İHTİYAÇ VARDIR”

01 Eylül 2020 Salı 11:07
KTOEÖS Başkanı Gökçebel’den 1 Eylül Dünya Barış Günü Mesajı
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Tahir Gökçebel, 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Kıbrıs’ta ve dünyada barışa ihtiyaç olduğunu vurguladı. 
Gökçebel mesajında, 1 Eylül 1939’da Hitler faşizminin Polonya’yı işgaliyle başlayan II. Dünya Savaşı’nın insanlığın yaşadığı en kanlı savaşlardan biri olduğunu, 65 milyona yakın insanın öldüğü bu savaşın bir daha yaşanmaması için 1 Eylül’ün, Dünya Barış Günü olarak anıldığını belirtti. 
Bulunduğumuz coğrafyada sıcak savaşların hiç bitmediğini kaydeden Gökçebel, “Oluk gibi kanlar akıtılmakta, güçler insanlığın vicdanını yok edebilecek kıyımlar yaşatmaktadır.” dedi.
Doğu Akdeniz’de yapılan ittifaklarla gaz, petrol çıkar savaşlarının şiddetlendiğini, bölgedeki ülkelerin savaş hazırlıkları yapmaya, it dalaşına girmeye başladığını söyleyen Gökçebel, halkların bu oyuna gelmemesi, barışa sahip çıkılması, dayanışmayı arttırması gerektiğini belirtti. 
Gökçebel, şunları kaydetti: 
“Diyalog yoluyla konuların çözümünün mümkün olduğu bir dönemde halkların felakete sürüklenmesine izin vermemeliyiz. 

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Bölünmüş olan adamızın ve dünyamızın kalıcı barışa ihtiyacı vardır. Kıbrıs’ta bir an önce çözüm ve barışa ulaşılmalıdır. Bunun için her şey ortaya konulmalıdır. Pandemi dönemi insanlığa ciddi ikazlarda bulunmuştur. Yaşlı dünya bu kadar hor kullanılmamalı, kapitalist doyumsuzlukla dünya kaynakları ve dünya yok edilmemelidir. Emperyalist yayılmacılığın, çatışmaların, tüketimin geldiği son nokta insan hayatını ciddi olarak tehdit etmektedir. 
İnsanlığın sorunlarını çözmesi için işbirliğine, dayanışmaya, adalete, barışa, empatiye ihtiyacı vardır. 
Akdeniz’de gaz ve petrol paylaşımı kavgasının kızışması da Ortadoğu’da yıllarca yaşanan çekişme, savaşların ve ölümlerin nedenleri de aynı şekilde emperyalist paylaşım kavgasının sonucudur. Küçük adamızın bölünmüş kalmasına seyirci olmak, avantajlı olduğunu sanarak bundan rant elde etmeye çalışmak, yaşadığımız acılara yeni davetiyeler çıkarmak anlamı taşımaktadır. 
Beceriksizce emperyalistlere uşaklık eden yöneticiler halkları felakete sürüklemektedir. Halkların barışın erdemini ve halklara kazandırdığını idrak etmiş bağımsız yöneticilere ihtiyacı vardır.”
Dünyanın bölgesel ve global barışa ulaşması için halkların ‘dur’ demesine ihtiyaç olduğunu kaydeden Gökçebel, “‘Yeter’ diyerek ayağa kalkmalı, düşümüz gerçeğe dönüşmeli, kan emicileri durdurmalı, dünyayı her canlının barış içinde yaşayacağı bir noktaya getirmeliyiz. Bu görev hepimizindir.” ifadelerini kullandı. 
 

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Son Güncelleme: 01.09.2020 11:38
Anahtar Kelimeler:
Ktoeös
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