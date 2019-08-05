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KTOEÖS Başkanı Eylem hükümeti eleştirdi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, hükümetin “Kıbrıs Türk toplumunun yok oluşuna neden olduğunu” iddia etti.

KTOEÖS Başkanı Eylem hükümeti eleştirdi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, hükümetin “Kıbrıs Türk toplumunun yok oluşuna neden olduğunu” iddia etti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 08:43
KTOEÖS Başkanı Eylem hükümeti eleştirdi

“KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN YOK OLUŞUNA NEDEN SİZSİNİZ”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, hükümetin “Kıbrıs Türk toplumunun yok oluşuna neden olduğunu” iddia etti. 
Yazılı açıklama yapan Eylem, “hükümeti, ülkede yaratılan eşitsiz adaletsiz düzene çanak tutmak, dayatılan paketlere, politikalara talimatlara boyun eğmek, taşıma nüfus sorununu yok saymak, Anayasa ve yasaları hiçe saymak ve Anayasa’nın defalarca delinmesine seyirci kalmak, laik, bilimsel, çağdaş olmayan eğitim dayatmasının ve Koordinasyon Ofisi’nin Anayasal olduğunu savunmakla” suçladı. 
Hükümete eleştirilerde bulunan Eylem, şöyle devam etti: 
“Ülkemizin kurumlarının yönetimlerine başka ülkenin vatandaşlarının el koymasını kabul eden, TC elçiliği eliyle kurdurulan, eylemleri organize edilen vakıf, dernek, parti, sendika, sözde sivil toplum örgütlerine izin veren faaliyetlerine göz yuman, öldürülmemize, bölünmemize, soyguna, tecavüze, şiddete, gaspa uğramamıza koltuk uğruna ses çıkarmayan siz, 

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Topraklarımızı, kurumlarımızı, denizlerimizi, dağlarımızı, yandaş TC sermayesine casino, otel, üniversite, gece kulübü için peşkeş çeken siz, toplumumuzun üretimden koparılmasına TC tarafından açık pazara dönüştürülüp tek taraflı, ithalata dayalı hale getirilmesine, ülke ekonomisinin TL kullanımına mahkûm edilmesine boyun eğen siz, 
Teşvikler, muafiyetlerle aflarla sermayeyi destekleyen, çıkardığınız yasalarla çalışanları bölen haklarını gerileten, gençlerimizin göç etmesine neden olan siz. Mahkemelere, yargıçlara, basına, topluma ideolojik politikaları dayatma, şiddet, güç kullanma, demokratik değerlerimizin ve özgürlüklerimizin tehdit altında bulunmasını,  dozu gittikçe artırılan dönüştürme çalışmalarını görmezden gelen ve hatta destekleyen siz”
Hükümetin, temel kamusal hizmetlere yatırım yapmadığını, bütçe ayırmadığını, halka ait kurumların özelleştirilmesini sağladığını, Kıbrıs Türk toplumunun eşit siyasi bir varlık olarak kendi ülkesinde kendi kendini yönetme talebini görmezden geldiğini, liderinin bypass edilmesine göz yumduğunu savunan Eylem, “Okul değil cami, külliye yapan, devletin, laik bilimsel okullarında yasadışı şeriat müfredat programların uygulanma dayatmasına boyun eğen, koordinatör adı altında yasal olmayan kadroların atanmasını savunan yine sizsiniz.” İfadelerine de yer verdi.
Eylem açıklamasında, “Sizin için dün dündür bugün bugün olabilir ancak biz sizleri çok iyi tanıyoruz. Ülkemizi  yönettiğini düşünen sizler vali atamasına, Kıbrıs Türk toplumunun tahakküm altına alınarak  yok olmasına destek verenlersiniz.  Sizlerin  yüzümüze bakacak yüzünüz  yoktur.  Sendikamız yarattığınız ve kalıcı hale getirmeye çalıştığınız bu düzende hem sizinle hem de sizi yönetenlerle mücadeleye devam edecektir.” ifadelerini kullandı. 
 

Son Güncelleme: 05.08.2019 12:07
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