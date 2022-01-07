banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Seçim sürecinde bazı ihaleler devam ederken, bazıları reddedildi
YSK bazı ihaleleri reddetti
Seçime kovid darbesi!
Seçime kovid darbesi!
Pozitif kişilerle temas eden tam aşılı kişiler izole olmayacak!
Üst Kurul'dan yeni kararlar!
Güldürme bizi Ali bey!
Güldürme bizi Ali bey!
banner404

KTOEÖS Başkanı Elmalı, 13 Ocak’a kadar eğitimi on-line sürdüreceklerini yineledi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Ozan Elmalı, orta dereceli okullarda, sınavların başlayacağı 13 Ocak Perşembe gününe kadar öğretmenlerin eğitimi on-line olarak sürdüreceğini yineledi.

07 Ocak 2022 Cuma 15:15
KTOEÖS Başkanı Elmalı, 13 Ocak’a kadar eğitimi on-line sürdüreceklerini yineledi

Elmalı, yönetim kurulunun aldığı eylem kararının 6 günlük sürede okullarda ortaya çıkacak pozitif/temaslı öğrenci-öğretmen sayısının artmasını önlemek ve sınavların yüz yüze yapılmasına imkan yaratmak için olduğunu ifade etti.

Elmalı yaptığı yazılı açıklamada, okulların açıldığı Eylül ayından beri, eğitimin yüz yüze devam edebilmesi için öğretmenlerin, okul idarelerinin, velilerin ve öğrencilerin büyük bir özveri ortaya koyduğunu belirterek, sendikanın önlemlerin alınması, gerekli kısıtlama ve denetimlerin yapılması için hükümeti, Sağlık ve Eğitim Bakanlığını uyarmasına rağmen yetkililerin üzerine düşeni yapmadığını savundu.

Yeni yıl kutlamalarının kamu okullarında kısıtlandığını ancak restoran, cafe, bar ve gazinolarda herhangi bir kısıtlama, denetim yapma gereği duyulmadığını öne süren Elmalı, ülkede test ve aşı kontrolünün neredeyse hiç yapılmadığını iddia etti.

Bu durumun hem toplum içerisinde hem de okullarda pozitif-temaslı vaka sayısında büyük bir artışın ortaya çıkmasına yol açtığını ifade eden Ozan Elmalı, şöyle devam etti:

“23 Aralık Perşembe günü okullarımızda 700 civarı temaslı, 216 pozitif öğrenci sayısı varken, bu sayı dün itibarıyla 1300 civarı temaslı, 500 civarı pozitif öğrenciye ulaşmış, 38 sınıf kapatılmıştır. Vaka sayılarındaki büyük artışa rağmen bakanlık yetkilileri okullarda hala eğitimin sürdüğünü iddia etmektedir.”

Okullarda idareci ve öğretmenlerin gece yarılarına kadar test kontrolü ve pozitif/temaslı takibi yaparak, eğitimin yüz yüze devam etmesini sağladığını belirten Elmalı, “Diğer sektörlerde yeterli denetim ve sorgulamanın yapılmayışına göz yumulmasının nedeni nedir?” sorusunu sordu.

“BELLİ Kİ AMAÇ DİĞER SEKTÖRLERİN AÇIK KALMASI İÇİN OKULLARI AÇIK TUTMAKTIR”

“Sayın Eğitim Bakanı diyor ki ‘Okullar kapanırsa tüm sektörler kapanır’” diyen KTOEÖS Başkanı Elmalı, “Belli ki amaç diğer sektörlerin açık kalması için okulları açık tutmaktır” iddiasında bulundu. Elmalı, şunları belirtti:

banner341
“Ekonominin çarkları dönsün diye öğretmen ve öğrenciler ateşe atılmaktadır. Her gün onlarca öğretmen ve öğrencilerimiz pozitif olmakta veya temaslı duruma düşmektedir. Sayın Bakanın dediği gibi hastalığın kaynağı okul değilse denetimin yapılmadığı diğer sektörlerdir. İdareci, öğretmen ve öğrencilerimizin hükümet edenlerin yanlış kararlarının kurbanı olmalarına izin vermeyeceğiz.”

Akademik takvime göre ortaokul ve liselerde 13 Ocak Perşembe itibarı ile I. Dönem sonu sınavları başlayacağına işaret eden Ozan Elmalı, şu ifadeleri kullandı:

“Okullarımızda mevcut temaslı ve pozitif vaka sayılarının gittikçe artacağı öngörümüzü, bu konuda tedbir alınması gerektiğini Eğitim Bakanlığı yetkililerine 24 Aralık ve 3 Ocak tarihlerinde yazılı olarak iletmemize rağmen uyarılarımız görmezden gelinmiştir. Gelinen noktada bazı okullarımızda okul içi bulaş artmış, kaos büyümüştür.”

Yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda Eğitim Bakanlığı’na, sınavların sağlıklı ve verimli yapılabilmesi için sınavların başlayacağı güne kadar, eğitime ara verilmesi gerekliliğini ilettiklerini ifade eden Elmalı, bu talebin göz ardı edildiğini ileri sürdü.

Bu tavrın bakanlık yetkililerinin eğitim gailesinde olmadıkları gerçeğini bir kez daha gün yüzüne çıkardığını savunan Elmalı, şunları belirtti:

“Kamu okullarındaki öğretmen ve öğrencilere yapılan üvey evlat muamelesi kabul edilebilir değildir. Özel okulların sağlık endişesi gerekçesi ile on-line eğitime geçme kararı kabul görüp saygıyla karşılanıyorken, aynı endişeyi taşıyan bizlerin kararı tepkiyle karşılanmıştır. Bu ayrımcılığın nedeni nedir?”

7 Ocak-13 Ocak tarihleri arasındaki 4 eğitim gününü öğretmenlerin on-line olarak sürdüreceğini yineleyen Elmalı, yönetim kurulunun aldığı eylem kararının 6 günlük sürede okullarda ortaya çıkacak pozitif/temaslı öğrenci-öğretmen sayısının artmasını önlemek ve sınavların yüz yüze yapılmasına imkan yaratmak için olduğunu ifade etti.

Alınan on-line eğitim kararının kamuoyuna, “Okullar kapatılıyor” şeklinde lanse edilme çabasının art niyetli olduğunu ve gerçeği yansıtmadığını belirten Elmalı, velilere, öğrencilere, öğretmenlere, kamusal eğitime sahip çıkmaları çağrısı yaptı.

banner360
Son Güncelleme: 07.01.2022 18:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Böyle tedbirsizlik ancak KKTC'de olur!!
Böyle tedbirsizlik ancak KKTC'de olur!!
Sucuoğlu: Anavatan Türkiyemiz’e ekonominin genel sıkıntısını eldeki verilerle net bir şekilde anlatacağız
Sucuoğlu: Anavatan Türkiyemiz’e ekonominin genel sıkıntısını eldeki verilerle net bir şekilde anlatacağız
Akpınar, Sertoğlu’nu ziyaret etti
Akpınar, Sertoğlu’nu ziyaret etti
Öksüzoğlu: Ülkeye hizmet etmekten büyük görev olamaz
Öksüzoğlu: Ülkeye hizmet etmekten büyük görev olamaz
Gazimağusa Limanı’nda bir tır içinde 8 kaçak göçmen tespit edildi
Gazimağusa Limanı’nda bir tır içinde 8 kaçak göçmen tespit edildi
KTSO: “Üretim ve ihracata dayalı bir ekonomik model oluşturulmalı”
KTSO: “Üretim ve ihracata dayalı bir ekonomik model oluşturulmalı”
Yılbaşı ikramiyesi, talihlisine teslim edildi
Yılbaşı ikramiyesi, talihlisine teslim edildi
Savaşan: “Bildiğimiz işleri daha iyi yapacağız“
Savaşan: “Bildiğimiz işleri daha iyi yapacağız“
Yağmur bekleniyor
Yağmur bekleniyor
Ataoğlu: “Halkımıza hayal satmıyoruz, icraatlarımız ortada”
Ataoğlu: “Halkımıza hayal satmıyoruz, icraatlarımız ortada”

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim