KTOEÖS: “Barış ve Varoluş Mücadelesinden Vazgeçmeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “Kıbrıs Türk halkına, seçilmiş liderine, haklarına, demokrasisine ve iradesine müdahale etmeyi, hakaret etmeyi, aşağılamayı alışkanlık haline getirmekten vazgeçilmesini” isteyerek, “barış” için direneceklerini, baskı ve müdahalelere boyun eğmeyeceklerini vurguladı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yazılı açıklamasında, ülkede yaratıldığını savunduğu düzeni eleştirerek, ülkede vergiler, zamlar, güvencesiz çalışma koşulları, nüfus politikası, doğal kaynak ve alt yapı sorunları, okul, hastane ve yolların yetersizliği ve kriminal suçların artması gibi sorunların görmezden gelindiğini, çözüm üretilmediğini kaydetti.

Toplumun demokratik değerlerinin dönüştürülmesine de kayıtsız kalındığını hatta “çanak” tutulduğunu iddia eden Eylem, şunları kaydetti:

“Kıbrıs Türk halkı yıllardır bu adada ortaya koyduğu onurlu direniş ve mücadelesiyle varlığını devam ettirmektedir. Kıbrıs Türk halkının varlığı üzerinden hak iddia edenler, çıkar elde edenler bu mücadele sayesinde bugün bazı hak ve çıkarlardan söz edebildiği gerçeğini aklından çıkarmamalıdır. Ayrıca Kıbrıs Türk halkına, seçilmiş liderine, haklarına, demokrasisine iradesine sürekli müdahale etmeyi, hakaret etmeyi, aşağılamayı alışkanlık haline getirmekten vazgeçmelidir. Böyle bir anlayış asla kabul edilemezdir.”

Eylem, verdikleri barış ve varoluş mücadelesinden vazgeçmeyeceklerini de ifade ederek, “Barış için direneceklerini, baskı ve müdahalelere boyun eğmeyeceklerini” kaydetti.