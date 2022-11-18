banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
KTOEÖS, Atamaları Eleştirdi
Ktoeös, Atamaları Eleştirdi
Töre, Best Model Of The World Yarışmasına Katılacak Olan Adayları Kabul Etti
Töre, Best Model Of The...
"Kıb-Tek'e alınacak yakıt santrale zarar verebilir"
"Kıb-Tek'e alınacak yakıt santrale zarar...
Uyuşturucu ile geldi, yakalandı
Uyuşturucu ile geldi, yakalandı
Kırmızı et rekor kırdı
Kırmızı et rekor kırdı
banner405
Flaş Haber
KTOEÖS, Atamaları Eleştirdi
Kapat

KTOEÖS, Atamaları Eleştirdi

Ktoeös, Atamaları Eleştirdi

18 Kasım 2022 Cuma 12:15
KTOEÖS, Atamaları Eleştirdi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), seçim yasaklarına bir gün kala bürokraside yapılan atamaları eleştirdi.

KTOEÖS  Başkanı Ozan Elmalı yaptığı yazılı açıklamada, “Kıbrıslı Türkler ve bu ülke için kaygı duyan herkesin karamsarlığa düştüğü, ümitsizliğe kapıldığı, geleceğe dair umutlarını kaybettiği bu kadar kötü ve karanlık bir dönem olmamıştır.” iddiasında bulundu.

Elmalı, “Beceriksizliğin, adam kayırmacılığın, torpilin, partizanlığın doruğa çıktığı bu dönemde toplumsal kaygılar dikkate alınmadan, yapılan harcamalar bitmek bilmemekte, 'devletin parası deniz, yemeyen keriz' anlayışıyla halkın parası kendi yandaşlarına peşkeş çekilmektedir” ifadelerini kullandı.

Elmalı, “Toplumun temel ihtiyaçlarını gözetmeden, dibe vurmuş sağlık, eğitim altyapısını nasıl güçlendiririm diye, halkı ekonomik olarak nasıl rahatlatabilirim diye tek bir proje, plan ortaya koymazken, piyasadaki fahiş fiyatları kontrol etmezken, hayatı ucuzlatmak, alım gücünü arttırmak adına tek bir girişim yapılmazken, halk ekmek derdinde çırpınırken, yüzler kızarmadan müdür atamalarına tam gaz devam edildiğini” belirtti.

 "Seçim yasaklarının son gününde dahi 60 gün önce atadığı müdürü görevden alıp yenisini atayarak, atadığı her müdüre 500 bin TL kıyak emeklilik hakkı sunarken, 'vatanseverlikten', 'hizmetten’' hiç utanmadan, sıkılmadan söz edebilmektedirler.” diyen Elmalı şöyle devam etti:
 

“Elektrik santralleri için yakıt alımını dahi olması gerektiği hale getirememiş ve burada da şaibelerle dolu bir rant alanı yaratmışlardır. Bu nedenledir ki uluslararası hukuka ve yasalara tabi olması yönündeki 'sözde' çabalar yapılanlarla örtüşmemekte, var olan sistemsizlik fırsat bilinerek, kamu kaynakları yandaşlara dağıtılmaktadır. Tüm bu yolsuzlukları yüzleri kızarmadan yapan bu zihniyet karşısında sırf eleştiri yaptı diye, sırf muhalif duruş gösterdi diye, kendileriyle aynı düşüncede olmadığı için Türkiye sınırlarına sokulmayarak susturulmaya çalışılan bu ülkenin değeri olan ve bu ülkeye gönül veren siyasetçi, gazeteci, yazar, sendikacı, vatanseverlere ilgili tek bir kelam etmemiş, bu uygulamayı neden yapıyorsunuz sualini dahi soramamıştır. Bu toplum, bu uygulamaları hak etmiyor! Kayyum gibi atanan böyle kötü yöneticileri hak etmiyor! Halkımızın boğazından keserek, kamu kaynaklarını yandaşlarına peşkeş çeken, demokrasi anlayışını teslim edenleri tarih en ağır şekilde yazacaktır. Bu toplum sizi affetmeyecektir”

 

banner360
Son Güncelleme: 18.11.2022 12:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sos Çocukköyü Derneği, Çocuk İhmal Ve İstismarına Karşı Toplumsal Duyarlılık Çağrısı Yaptı
Sos Çocukköyü Derneği, Çocuk İhmal Ve İstismarına Karşı Toplumsal Duyarlılık Çağrısı Yaptı
"Kıb-Tek'e alınacak yakıt santrale zarar verebilir"
"Kıb-Tek'e alınacak yakıt santrale zarar verebilir"
Töre, Best Model Of The World Yarışmasına Katılacak Olan Adayları Kabul Etti
Töre, Best Model Of The World Yarışmasına Katılacak Olan Adayları Kabul Etti
Uyuşturucu ile geldi, yakalandı
Uyuşturucu ile geldi, yakalandı
Kırmızı et rekor kırdı
Kırmızı et rekor kırdı
Karma evliliklerden doğan çocuklar vatandaşlık bekliyor
Karma evliliklerden doğan çocuklar vatandaşlık bekliyor
21-27 Kasım Diş Hekimliği Haftası Dolayısıyla Afiş Yarışması Düzenlenecek
21-27 Kasım Diş Hekimliği Haftası Dolayısıyla Afiş Yarışması Düzenlenecek
Narkotik'ten "makas operasyonu"
Narkotik'ten "makas operasyonu"
KKTC Gazete Manşetleri 18 Kasım 2022
KKTC Gazete Manşetleri 18 Kasım 2022
Hava bugün nasıl olacak?
Hava bugün nasıl olacak?

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim