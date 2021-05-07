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KTÖB Başkanı Abdurrahman Arıkan’ın Kadir Gecesi mesajı…

Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği Başkanı Abdurrahman Arıkan başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan ramazan ayının son günlerini idrak edildiğini belirterek, cumartesiyi pazara bağlayan gecenin Kur’an’ı-Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi olduğunu hatırlattı.

07 Mayıs 2021 Cuma 15:45
KTÖB Başkanı Abdurrahman Arıkan’ın Kadir Gecesi mesajı…
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Kıbrıs Türk Öğrenci Birliği Başkanı Abdurrahman Arıkan başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu azaptan kurtuluş olan ramazan ayının son günlerini idrak edildiğini belirterek, cumartesiyi pazara bağlayan gecenin Kur’an’ı-Kerim’de “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi olduğunu hatırlattı.

Arıkan, yayımladığı Kadir Gecesi mesajında “Tutulan oruçlarla, yapılan ibadetlerle ve yardımlarla bir manevi iklimden geçerek sonuna ulaştığımız ramazan ayı, Kadir Gecesi’yle zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Bin aydan daha hayırlı olan bu gecenin, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyaya sağlık ve huzur tesis edilmesine vesile olmasını yüce rabbimizden niyaz eder, bu duygu ve düşüncelerle Ramazan Bayramı’nın da müjdecisi olan Kadir Gecesi’nin başta Türk dünyası olmak üzere tüm insanlığa hayırlar getirmesini dilerim” ifadelerine ver verdi.

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Son Güncelleme: 07.05.2021 16:27
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