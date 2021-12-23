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KTMMOM’de yeni genel başkan Tunç Adanır oldu

 

23 Aralık 2021 Perşembe 15:15
KTMMOM’de yeni genel başkan Tunç Adanır oldu

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin 53. ve 54. dönemlerinde üç buçuk yılı aşkın  süredir genel başkanlık görevinde bulunan Seran Aysal, 23 Ocak 2022 tarihindeki genel seçimde milletvekili adayı olması nedeniyle başkanlık görevini devretti.

KTMMOB’dan verilen bilgiye göre, KTMMOB’nin 54. Dönem 1. Olağanüstü Genel Kurulu dün akşam Gönyeli Belediyesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Divan Başkanlığını Ahmet Hüdaoğlu, divan sekreterliği görevlerinin de Gözde Oğuz ve Cemaliye Özverel Ekinci’den oluşmasıyla başlayan Genel Kurulda, Faaliyet ve Mali Raporların sunuldu, her iki rapor da tüm katılımcılar tarafından oy birliği ile onaylandı ve aklandı.

Ardından KTMMOB 54. Dönem Genel Başkanı unvanı ile Genel Kurul’da teşekkür konuşması yapan Seran Aysal, KTMMOB Genel Başkanlığı görevi süresince toplumsal ve mesleki mücadelede birliğin bayrağını daha ileri taşımak için çalıştıklarını belirtti.

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Seran Aysal’ın konuşmasının ardından tek aday olan Tunç Adanır, oy birliği ile KTMMOB’nin yeni Genel Başkanı oldu.

KTMMOB Genel Başkanı Tunç Adanır, sözlerine Birlik Başkanlığı görevini yapması yönünde verilen destek ve güvene teşekkür ederek başladı.

Tunç Adanır konuşmasında, “54. Dönem Başkanı Saran Aysal ve Yönetim Kurulu üyeleri arkadaşlarımla birlikte 3,5 yıllık birlikte çalışma sürecimiz olmuştur. Bu süreçte, her zaman odaların birlik ve beraberliğinin sağlandığı, mesleki ve teknik konularda etkin, güçlü ve kararlı bir örgüt profilimizle, toplum nezdinde Birliğin itibarını yukarıda tutma hedefi ile ekip olarak çalışmış bulunmaktayız” dedi.

Dünyada yaşanmakta olan Covid-19 küresel sağlık problemlerinin ülkede kendini daha etkin olarak hissettirdiğini belirten  Adanır, salgından  ölümlerin hızla arttığını vurguladı.

Adanır, Birliğin öncelikli hedeflerinden birinin de bilimin ışığında yetişen gençleri ülkeye kazandırabilmek olduğunu vurgulayarak, “KTMMOB olarak gençlerimize, gelecekleri için ışık tutabilmeye yönelik her an çalıştık ve çalışmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Son Güncelleme: 23.12.2021 17:06
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