KTMMOB’den Sarıçizmeli’ye destek

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal ve Birlik Genel Saymanı Mert Girgen, Mehmetçik Belediye Başkanı Sarıçizmeli’yi kurduğu çadırda ziyaret etti.
KTMMOB yapılan açıklamaya göre, Birlik Genel Başkanı Aysal, Mehmetçik İmar Planı ile ilgili sürecin tamamlanmamasının “kabul edilebilir” olmadığını söyledi.
Dayanışma için Sarıçizmeli’yi ziyaret ettiklerini ifade eden Aysal, hükümetin planlama ile toplum faydasına bir adım atmak ile “uzaktan yakından ilgisi” olmadığını ileri sürerek, “hazır imar planı sürecinin devamını engelleyerek bu gerçek bir kez daha netleşmiştir” dedi.
“BİRLEŞİK KURUL TOPLANTISI ÇAĞRILMAMASI KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”
Aysal, hükümetin, İmar Planı devamı için toplantı çağrısı yapılmasını engellediğini, halkı aldatmaya yönelik planlanlardan bahsettiğini ileri sürerek, ülke ve toplumu düşünerek adımlar atılması gerektiğine vurgu yaparak şunları söyledi:
Mehmetçik Belediye Başkanı Sarıçizmeli de, KTMMOB ’ye ve üyelerine destek için teşekkür ederek, “Hepimizin ortak kaygısı ülkede gelecek kaygısıdır” dedi.
“İmar Planı olmazsa olmazımızdır” diyen Sarıçizmeli, “Ben kendi bölgemde kendi üzerime düşeni yapmaya çalışıyorum. Burada kalmaya devam edeceğim, bana destek için burada bulunan herkese teşekkür ediyorum” dedi.