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KTMMOB’den Elazığ depremi açıklaması

KTMMOB basın bildirisi yayımladı..

KTMMOB’den Elazığ depremi açıklaması

KTMMOB basın bildirisi yayımladı..

25 Ocak 2020 Cumartesi 15:14
KTMMOB’den Elazığ depremi açıklaması

Yakın coğrafyamızda önemli ölçüde can ve mal kaybı yarattığı bilgisi sürekli güncellenen, Türkiye Cumhuriyeti’nin Doğu Anadolu Bölgesi Sivrice - Elazığ Merkezli ve ilk değerlendirmelere göre Ricter ölçeğine göre 6.8 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşmiştir.

Elazığ depremi, büyüklüğü ve etkileri bakımından tarihe etkin depremlerden biri olarak not edilecektir.

Doğal ve engellenemez olaylardan biri de şüphesiz ki depremlerdir. Bir kez daha acı gerçeği ile tecrübe etmekteyiz ki, deprem yine afete dönüşmüştür. Unutmamalıyız ki AFET; doğal riskleri dikkate almayan, mühendislik ve planlama biliminden yoksun olarak yürütülen altyapı çalışmalarının, şehirleşmenin, yapılaşmanın ve başta yapılaşma olmak üzere bütünüyle ilgili yanlış uygulama ya da kullanım kusurları sebebiyle ortaya çıkan olumsuz sonuçlardır. Yaşam alanlarımızın doğal olaylarının afete dönüşme risk altında olduğu bilinciyle; tüm çalışmalarımızın merkezinde coğrafi ve bilimsel gerçekler ile mühendislik biliminin kuralları olmalıdır. Yaşanan depremden gerekli sonuçlar çıkartılıp uygulamaya konularak tekrarının önüne geçilmesi gerekmektedir.

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Adamız da deprem kuşağında olduğundan, ülkemizin de içinde bulunduğu yakın coğrafyamızda doğal olarak yeniden yaşanması beklenen depremlerde (ve diğer doğa olaylarında), can ve mal kaybı yaşanmadan hayatlarımızı idame ettirme yolunun;toplumsal bilincin yerleşmesi, şehirlerin ve mevcut yapı stoğumuzun risk analizlerinin yapılması, doğal riskleri dikkate alan ve bilime dayalı yaşam alanlarının planlanmasından başlayarak, yapıların tasarım-uygulama-mesleki denetim (vize) süreçleriyle devam eden, yapı malzeme üretiminde standart oluşturmak ve denetim yapılmasından yapı inşa
aşamalarına kadar etkin yapı denetim sisteminin uygulanması ile mümkündür.

Türkiye ve bölge halkının acısını paylaşır, Elazığ depreminde daha fazla can kaybı yaşanmaması temennisiyle, yaşamını kaybedenlere ve yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlara da acil şifalar diliyorum.

 Seran Aysal

Genel Başkan

Anahtar Kelimeler:
KTMMOB Elazığ Depremi
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