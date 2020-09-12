Ktmmob Makina Mühendisleri Odası’ndan Covid-19 Nedeniyle Asansör Yerine Merdiven Kullanımı Uyarısı

Lefkoşa, 12 Eylül 20 (.): KTMMOB Makina Mühendisleri Odası son günlerde yayılımı artan COVİD-19 virüsünün kapalı ortamlarda ve insanların temas ettiği noktalardan daha fazla yayılması nedeniyle asansörlerde de gerekli sterilizasyonun sağlanması gerektiğine dikkat çekti.
Oda Başkanı Ayer Yarkıner Covid-19 yayılımı nedeniyle acil olarak alınması gereken tedbirler konusunda açıklama yaptı.
Yarkıner, zorunlu olmadıkça asansöre binilmeyip mümkün olduğunca merdivenlerin kullanılması gerektiğine işaret ederek, “Asansörlerde taşınan insan sayısının azaltılmalı ve 1 m2’ye 1 kişi olacak şekilde asansör kullanımı sağlanmalı” dedi.
Yarkıner şöyle devam etti:
“ Asansör kapısı girişlerine, asansöre binebilecek kişi sayısı belirtilmeli ve bu sayıdan fazla kişinin içeri girmesi engellenmelidir ve bu hususta talimat asılmalıdır; Asansör kapı girişine 1.5 m sosyal mesafe kuralına uygun olarak asansöre giriş için bekleyen kişilerin zeminde duracakları yerlere işaretlemeler yapılmalıdır; Asansör içinde kişilerin duracağı zemin işaretlenmelidir. İşaretlemede kişilerin duruş istikametleri belirtilmelidir. Kişilerin duruş istikametleri birbirini görmeyecek şekilde işaretlenmelidir.; Asansörlerde mümkünse hiç konuşulmamalıdır, konuşulması zorunlu ise bağırarak veya ağzından damlacıklar çıkmasına sebep olacak şekilde konuşulmamalıdır.; Asansör kullanılırken el; ağıza, buruna, kulağa ve göze götürülmemelidir ; Asansörde hapşırılacağı veya öksürüleceği zaman hemen ağız, tek kullanımlık mendil veya kolun iç kısmı ile kapatmalıdır; Asansörün iç duvarlarına dokunulmamalı, asansör içindeyken sırt diğer kişilere dönük ve asansör tabanına bakacak şekilde baş eğik tutulmalıdır.”
(ŞEB)