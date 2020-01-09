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Ktmmob: “imar Planının Belirsizlikte Bırakılması Kabul Edilebilir Değildir”

“YARATILAN ORTAM BÖLGENİN PLANSIZ OLARAK TALANINA DAVETİYE ÇIKARMAKTIR”

Ktmmob: “imar Planının Belirsizlikte Bırakılması Kabul Edilebilir Değildir”

“YARATILAN ORTAM BÖLGENİN PLANSIZ OLARAK TALANINA DAVETİYE ÇIKARMAKTIR”

09 Ocak 2020 Perşembe 16:21
Ktmmob: “imar Planının Belirsizlikte Bırakılması Kabul Edilebilir Değildir”

“YARATILAN ORTAM BÖLGENİN PLANSIZ OLARAK TALANINA DAVETİYE ÇIKARMAKTIR”

“BÖLGEDE ŞU ANDA EMİRNAME KURALLARI GEÇERLİDİR”

Lefkoşa, 9 Ocak 20 : Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), “Mağusa Yeniboğaziçi İskele İmar Planının” belirsizlikte bırakılmasının kabul edilebilir olmadığı belirterek, bu belirsizliğin, “bölgenin plansız olarak talanına davetiye çıkarmaktan başka amaca hizmet etmeyeceğini” kaydetti.

Hükümetten, “planlı yaşam için adım atılması yönünde gerekli iradenin ortaya konulmasını beklediğini” vurgulayan birlik, bölgede şu anda emirname kurallarının geçerli olduğuna işaret etti.

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal bugün imar planıyla ilgili basın toplantısı düzenleyerek, Başbakan Ersin Tatar’a gönderdiği mektubu kamuoyuyla paylaştı.  

Aysal, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Şehir Planlama Dairesi tarafından hazırlanan “Mağusa Yeniboğaziçi İskele İmar Planı”nın resmi gazetede yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmesine müteakip “sürecin fazlasıyla siyasallaşması” nedeniyle yazılı değerlendirme yapmak gerekliliğinin gündeme geldiğini ifade etti.

Aysal, Başbakan’a yazdığı mektupta, imar planı sürecini ve toplantılarda alınan kararları özetleyerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

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“Yıllardır ülkemizin plansız yönetilmesinin ve düzensiz yapılaşmasının getirdiği geri dönülemez sorunların yarattığı sonuçlarla günün her anı karşı karşıya kalmakta ve bilimsellikten uzak populist yaklaşımların sonuçlarını yaşamaktayız. KTMMOB; Başbakanlık makamına olan saygı, komitenin kuruluş amacının siyasi irade kullanılarak sulandırılan planı bilimsellik temeline oturtacak teknik çalışmaya imkan vermek olması ve bunun ilke olarak kabulü, planı komite kararları neticesinde sonuçlandırma sözü ve bilim, adalet ve eşitlik temelli toplum faydasına planın olumlu yönlerinin geliştirilmesine katkı koymak adına katılmıştır.

Malesef ülkemizin içinde bulunduğu gerçekler ortada iken, plansızlığın getirdiği ve her gün yaşanan sorunlar hiç yokmuş gibi, toplumsal fayda bir kenara bırakılıp son günlerde süreç fazlasıyla siyasal zemine kaymıştır.

Gelinen aşamada KTMMOB plana itiraz edenleri; Ülkenin çözüm bekleyen o kadar sorunu varken, daha fazla vakit kaybetmeden enerjimizi verimli kullanmak, 3 yıllık emeği  heba etmeden Resmi Gazetede yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen İmar Planın da; Planlama Bilimi ile örtüşen, Ülkesel Fizik Plan stratejilerine paralel, altyapı gerçekleri, doğal riskleri dikkate alan, enerji ve su’ya ulaşılması talebinin karşılanması, toplum faydasına ortaya konulan hangi gerekçeli vizyon  ve projeksiyon önerilerinin imar planına yansımaması nedeniyle itiraz edildiği net olarak kamuoyu ile paylaşmaya davet eder.

İmar Planı içeriği ile ilgili olmayan söylem ve tartışmalar üzerinden yapılan itirazlarla kamuoyu daha fazla meşgul edilmemelidir.

Sn.Başbakan; Eğer yukarıda ifade edilen temelde ve oluşturduğunuz komite çalışma prensipleri ile örtüşen içerikte ortaya görüş konulmaksızın, içeriği kamouyu ile paylaşılmayan ve ne olduğu da bilinmeyen itirazlar nedeniyle sürecin belirsizlikte bırakılması kabul edilebilir olmadığı gibi, bu yaratılan ortam ve tartışmaların bölgenin plansız olarak talanına davetiye çıkarmaktan başka amaca hizmet etmeyeceğini de hatırlatmak isteriz. Sizin başkanlığınızda hükümetin bilimsellikten uzak populist yaklaşımlarla ülkemizi yönetmeyeceğine ve bölgenin plansız bırakılması gibi bir hedefi olmadığı inancıyla planlı yaşam için adım atılması yönünde gerekli iradenin ortaya konulmasını beklemekteyiz.”

Aysal, soru üzerine bölgede bugüne kadar emirname sınırları içinde 300 kadar dosyanın vizelendiğini, ayrıca bölgede emirname kurallarının geçerli olduğunu söyledi.

(EMR/FEZ)    FOTOĞRAFLI

 

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