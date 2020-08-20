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Ktmmob, Burhan Nalbantoğlu’nun Bazı Bölümlerinin  Pandemiye Dönüştürülmesine İlişkin  eleştiri Yaptı, Teknik Ve Bilime Uygun Hareket Edilmesi Çağrısında Bulundu

BİRLİK, OLASI BİR FELAKETİN LEFKOŞA İLE HASTANE İÇİN YARATACAĞI OLUMSUZ SONUÇLARIN, KARARIN ALTINDA İMZASI OLANLARA SORUMLULUK YÜKLEYECEĞİNİ BİLDİRDİ

20 Ağustos 2020 Perşembe 19:01
Ktmmob, Burhan Nalbantoğlu’nun Bazı Bölümlerinin  Pandemiye Dönüştürülmesine İlişkin  eleştiri Yaptı, Teknik Ve Bilime Uygun Hareket Edilmesi Çağrısında Bulundu
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BİRLİK, OLASI BİR FELAKETİN LEFKOŞA İLE HASTANE İÇİN YARATACAĞI OLUMSUZ SONUÇLARIN, KARARIN ALTINDA İMZASI OLANLARA SORUMLULUK YÜKLEYECEĞİNİ BİLDİRDİ

Lefkoşa, 20 Ağustos 20 : Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği KKTC’de bir geçici bir de kalıcı pandemi hastanesi yapılması gerektiğini bildirdi.

Birlik Yönetim Kurulu adına Başkan Seran Aysal tarafından yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa Dr.  Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin bazı bölümlerinin pandemi için dönüştürülmeye çalışıldığına işaret edilerek, Türkiye’de ve dünyada pandemi hastanelerinin tasarımında  her meslek disiplini için hazırlanan özel standartlar bulunduğuna dikkat  belirtildi.

Devlet Hastanesi içindeki yer seçiminin 2010 yılındaki sel ve taşkın felaketine bakıldığında yanlış olduğuna işaret edilen açıklamada, söz konusu alanın sel ve su baskınlarında sular altında kalan ilk bölgelerden olduğu ve yapının konumu, binanın oturumu ve arazi boyutları dikkate alındığında binanın hastane içine yerleştirilmesinin mümkün olmadığı kaydedildi.

Olası bir felaketin Lefkoşa ile hastane için yaratacağı olumsuz sonuçların, kararın altında imzası olanlara sorumluluk yükleyeceği de belirtilen açıklamada, bilim ve tekniğe uygun adımlar atılmaması durumunda TC’den yapılacak hibenin de heba edileceğine vurgu yapıldı.

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Açıklamada şu ifadelere de yer verildi:

“Kamuda belediyelerde ve özelde, bu konuda gerekli uyarılarda bulunan üyelerimizin dikkate alınmadığı bir ortamda bilimsel gerçekler, mevzuat, proje tarafları ve süreç yönetimi konusundaki bilim temelindeki bilgilendirmelerimize rağmen, istişare edilmeden ve herhangi bir şekilde düzeltilmesine izin vermeden görülen yanlışta ısrar edilirse, KTMMOB’ye bağlı gerek kamuda gerekse özelde görev yapan herhangi bir üyemizin sırf prosedür olarak sürece dahil olup hem bilim temelinden uzak ciddi sonuçlar doğuracak kararların bir parçası olmayacağına, hem de mesleki itibarını hiçe saymayacağına inancımız tamdır.

KTMMOB’nin ülkemizdeki görevi ve sorumluluğu teknik ve bilim çerçevesinde kamu haklarını korumak ve halkın yararının gözetilmesi çerçevesinde çalışma yapılmasının takipçisi olmak ve katkı sağlamaktır. Bu çerçevede konunun hassasiyetini de dikkate alarak aylardır ilgili mercilerle paylaştığımız bilgileri kamuoyunun ve halkımızın bilgisine getiririz”

(RU/YIL)

 

 

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