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Ktmmob 22 Mart Su Günün’de ‘suda Farkındalık’ Teması İle Etkinlik Düzenledi

Lefkoşa, 22 Mart 19 : Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), 22 Mart Su Günü’nde ‘suda farkındalık’ teması ile etkinlik düzenledi.

Ktmmob 22 Mart Su Günün’de ‘suda Farkındalık’ Teması İle Etkinlik Düzenledi

Lefkoşa, 22 Mart 19 : Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), 22 Mart Su Günü’nde ‘suda farkındalık’ teması ile etkinlik düzenledi.

22 Mart 2019 Cuma 13:36
Ktmmob 22 Mart Su Günün’de ‘suda Farkındalık’ Teması İle Etkinlik Düzenledi


Lefkoşa, 22 Mart 19 : Kıbrıs Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), 22 Mart Su Günü’nde ‘suda farkındalık’ teması ile etkinlik düzenledi.
Etkinlikte, “KKTC’de Sürdürülebilir Su Yönetimi Yaklaşımı” İnşaat Mühendisleri Odası adına Gözde Oğuz, “Kıbrıs’ta Geçmişten Günümüze Su Potansiyeli ve Tarım” Ziraat Mühendisleri Odası adına Erkut Uluçam ve “Aküferlerin Etkin Denetimi ve Mevzuatın Güncellenmesi” Yerbilim Mühendisleri Odası adına Oğuz Vadilili sunumlar yaptı.
KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal yaptığı açılış konuşmasında, tüm canlı varlıkların yaşamsal doğal kaynağı olan “Su” da gelinen noktada, temiz su kıtlığının temelinde finansal sorunlar olduğu kadar esas belirleyici olan ülke kalkınması adına doğal kaynakları acımasızca kirleten ve tüketen ekonomi politikaları olduğunu belirtti.
KTMMOB’dan yapılan açıklamaya göre, küresel ısınma neticesinde iklim değişikliklerinin yine bu pazar ve aşırı kar hırsı ile yapılan çevre ve canlı varlıkları düşünmeyen liberal üretim ilişkileri olduğunu ifade eden Aysal, yaratılan çevre sorunları neticesinde kirlenen ve azalan temiz suya erişim reçetesi olarak da suların özelleştirilmesinin önerildiğini söyledi.
Etkinlikte, gelişmekte olan bazı ülkelerin Alternatif Su Politikaları hakkında da bilgi verilerek, KTMMOB’nin ülkemizdeki su politikası çerçevesine bakışı da şöyle özetlendi;
“Ülke kaynakları ve yurt dışından gelen su dahil özelleştirilmesi tartışmalarının bir an önce sonlandırılmasını,
Devletin nitelikli personele ve emeğe yapacağı çok az bir katkı ile kapasite artırarak uygun yönetim ve yöntemlerle suyun ticari meta olmasını engellemesini,
Atık suların ve yağmur sularının uygun ekonomik arıtım yöntemleri uygulayarak tarım sektöründe yeniden kullanımının sağlanmasını,
Mevcut kaynakların bozulan dengesinin iyileştirilmesini,
Su ile ilgili Bakanlıkların Su Yönetimi Stratejik Planları oluşturmaları ve Plan dahilinde uygun altyapı yatırımlarının zamanlamasının yapılmasını ve finansman kaynaklarının belirlenmesini,
Su kaynaklarının bilimsel, AB Standard ve normlarına uygun ve rasyonel bir şekilde yönetilmesi için ‘Sürdürülebilir Entegre Su Yönetiminin bir eylem planı ve programı çerçevesinde kurulması olarak sıralayabilir”.
Devleti ve tüm diğer paydaşları, kamu malı olan suyu, sosyal, kültürel ve ekonomik yönleri ile sürdürülebilir yönetim şeklinin oluşturulması için demokratik ortak yolun bulunmasında paydaş olmaya ve katkı koymaya KTMMOB’nin her zaman hazır olduğu da 22 Mart Dünya Su Günü’nde bir kez daha hatırlatıldı.
(AK/ŞEB) FOTOĞRAFLI

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