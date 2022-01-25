KTMMOB, yeni kurulan Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği’ni kabul etti

Birlik’ten verilen bilgiye göre, kabulde KTMMOB adına Genel Başkan Tunç Adanır, Genel Sekreter Evren Çavdır, Genel Sayman Mert Girgen ile Yönetim Kurulu Faal Üyesi Hüdaverdi Tozan yer alırken, KKGDUB’den Başkan Kutay Ramiz ile Yazman Gizlem Sakallı Öke hazır bulundu.

KTMMOB Genel Başkanı Adanır kabulde yaptığı konuşmada, bu amaçla bir birliğin kurulmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yeni kurulan birliğin hayırlı olmasını diledi. Profesyonel ve gerçekten uzmanlık eğitimi almış kişilerin bu işi yapmasının önemine vurgu yapan Adanır, “Bu konuda suiistimale açık çok şey var ve bunu da kullanan çok sayıda merci var. Böyle bir oluşuma gidilmesi bizim için sevindiricidir” şeklinde konuştu.





