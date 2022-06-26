KTMMOB,  Yaşanan Felaketlere Sebep Olan Kişisel Rant Odaklı Politikaların Terk Edilmesini Ve Yasal Düzenlemeler Yapılmasını İstedi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), yaşanan felaketlere sebep olan kişisel rant odaklı politikaların terk edilerek, özellikle orman ve sahil arazilerinde ağır yaptırımları olan yeni yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekti.

Yangın felaketinin iyileşmesi zor bir yara bıraktığını vurgulayan KTMMOB; “Yıllardır yangın riskiyle yaşayan, yaz mevsimlerinde sayısız yangın felaketlerine şahit olmuş bir ülkenin bu tip felaketleri öngörmeyen ve önlem almayan ‘umursamaz yönetim anlayışını’ artık terk etme zamanı gelmiş ve geçmektedir” dedi.

KTMMOB tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu tip felaketlerin bir kez daha yaşanmaması, afet risklerini azaltmak, önlem almak, sağlıklı çevre politikalarını hayata geçirmek için meslek odaları, akademik kuruluşlar, bilim insanları ve ilgili tüm kesimlerin fikirlerinin dikkate alınması, afet ve afet sonrası süreçlerin doğru yönetilmesine karşın acil politikalar oluşturulmasını istedi.

Yanan ormanların yeniden ıslah edilmesi ve yeşillendirilmesi ile ilgili olarak Orman Mühendisleri, Ziraat Mühendisleri, Çevre Mühendisleri, Peyzaj Mimarları, Şehir Plancıları, Meteoroloji Mühendisleri Odalarının uzman üyelerinin katkıya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, kendileriyle irtibat bilgilerini de şöyle açıkladı:

“1.Şht İbrahim Ali Sk. Çağlayan.Lefkoşa, 22 85210 – 2271677, 22 85151, www.ktmmob.org, [email protected], www.facebook.com/ktmmob” .

Açıklamada, “Üzülerek uyarmalıyız ki yukarıda belirtmiş olduğumuz acil düzenlemeler yapılmaz ve bilir kişilerden yardım alınmazsa bu tip felaketlerin daha çok yaşanacağını öngörüyor ve sebeple şimdilik geçmiş olsun diyoruz” denildi.