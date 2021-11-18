KTMMOB, Şömineli Ev ihalesinin iptalini istedi

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) Başkanı Seran Aysal, konuyla ilgili açıklamasında, kültürel mirasların önemine vurgu yaparak, bu gibi mekanların gerektiği durumlarda kamusal kullanıma açık mekanlar haline getirilmesi gerektiği kaydetti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu bağlamda Mağusa’da 2500 yıllık geçmişi olan Latinler döneminden kalan altyapı üzerine inşa edilmiş ana hatları ile Osmanlı Dönem yapısı olan ve birçok kültürün izlerini taşıyan Şömineli Ev’in restorasyonu tamamlanmış, bir süre sergi mekanı, sanat atölyeleri kapsamında kamusal mekan olarak kullanılmıştı. Restorasyonu yapılan ve kamu kullanımına açılan bina kompleksini korumak, geleceğe taşımak ve kamusal amaçlı kullanımını sağlamakla yükümlü olan Eski Eserler ve Müzeler Dairesi tarafından özel bir iştirak olan restoran dükkan vb. gibi ticari faaliyetleri barındıran değişiklikler ile ihalesine çıkmış olması kabul edilemez.

Bu açıdan ihalenin durdurulması ve binanın tüm toplumun eşit kullanım hakkına sahip olabileceği kamusal bir fonksiyona dönüştürülmesi için Turizm ve Çevre Bakanlığını açılan ihaleyi iptal etmeye ve yasal sorumluluğunun ve görevinin gereğini yapmaya davet ediyoruz. Şömineli Ev hepimizin.”