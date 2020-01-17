KTMMOB Şehir Plancıları Odası, İçişleri Bakanlığı ve Şehir Planlama Dairesi’ni dava etti. 

KTMMOB Şehir Plancıları Odası Başkanı Merter Refikoğlu yaptığı yazılı açıklamada, bugün dosyalanan dava ve ara emri başvurusu ile 15 Ocak tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe giren Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi 2. Emirnamesi içerisinde yer alan “bazı yasa dışı” durumların düzeltilmesinin amaçlandığını kaydetti.

Yayımlanan emirname ile hakkı olmadan hak kazanmak isteyen binlerce konutluk 500 projenin önünün açılmak istendiğini ileri süren Refikoğlu, yapılan bu değişiklik ile bölge halkı ve kamu yararı gözetilmeden bazı kesimlere haksız kazanç sağlanacağını ileri sürdü.

Refikoğlu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda benzer bir şekilde 1. emirname üzerinde değişiklik yapılmaya çalışılıp, bu naylon projelerin önü açılmak istenmiş ancak KTMMOB Şehir Plancıları Odası açmış olduğu dava ile bunu durdurmuştur. Aynı konuda böyle bir dava varken, yargının almış olduğu ara emri kararını yok etmek için devletin kurumunun böyle bir harekette bulunması kabul edilemez.

Ayrıca tüm yasal işlemleri ve süreci bitmesine rağmen, yürürlüğe sokulmayan Mağusa, İskele, Yeniboğaziçi İmar Planı’nı ile ilgili de gelecek hafta Başbakanlık için yeni bir yargı süreci başlatılacaktır.”