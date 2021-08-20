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KTMMOB: "Mahkeme emriyle üzerindeki inşaatın durdurulduğu alanının yeşillendirilmesine katkıya hazırız"

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ne (KTMMOB) bağlı odalar, başlanan inşaat çalışmalarının mahkeme emriyle durdurulduğu Girne’deki alanın yeniden yeşillendirilmesi için gereken katkıyı koymaya hazır olduklarını açıkladı.

20 Ağustos 2021 Cuma 14:15
KTMMOB: "Mahkeme emriyle üzerindeki inşaatın durdurulduğu alanının yeşillendirilmesine katkıya hazırız"

Birlik tarafından yapılan açıklamaya göre, Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet İyigün, arazinin orman mühendislerine devredilmesi halinde, araziyi ormanlık alana çevireceklerini kaydetti. İskân Bakanlığı’na verildiği yönünde duyumlar olan arazinin durumunun hala netlik kazanmadığını kaydeden İyigün, arazinin, bölgenin eski haline çevrilmesi için gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi.

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Orman Mühendisleri Odası Yönetimi Faal Üyesi Can Conkbayır ise, ekstra önlemler alınarak, bölgede yeniden ağaçlandırma yapılabileceğini belirtti. Conkbayır, eylül-ekim aylarında hazırlıklar yapılarak, ocak ayında fidan dikimine başlanması gerektiğini kaydetti.

Peyzaj Mimarlar Odası Başkanı Nevter Zafer Cömert de, Girne’nin doğu ve batısında yapılan müdahalelerin kabul edilemez olduğunu söyledi. “Ender kalan orman arazileri talan ediliyor” diyen Cömert, Peyzaj Mimarlar Odası olarak yapılan bu tür müdahalelere karşı duracaklarını ifade etti ve “Ormanlar kentlere ekolojik fayda sağlayacak. Ormanlık alanlar hiçbir şekilde imara açılmamalı” ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 20.08.2021 14:22
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