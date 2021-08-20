KTMMOB: "Mahkeme emriyle üzerindeki inşaatın durdurulduğu alanının yeşillendirilmesine katkıya hazırız"

Birlik tarafından yapılan açıklamaya göre, Orman Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet İyigün, arazinin orman mühendislerine devredilmesi halinde, araziyi ormanlık alana çevireceklerini kaydetti. İskân Bakanlığı’na verildiği yönünde duyumlar olan arazinin durumunun hala netlik kazanmadığını kaydeden İyigün, arazinin, bölgenin eski haline çevrilmesi için gereken her şeyi yapmaya hazır olduklarını söyledi.
Peyzaj Mimarlar Odası Başkanı Nevter Zafer Cömert de, Girne’nin doğu ve batısında yapılan müdahalelerin kabul edilemez olduğunu söyledi. “Ender kalan orman arazileri talan ediliyor” diyen Cömert, Peyzaj Mimarlar Odası olarak yapılan bu tür müdahalelere karşı duracaklarını ifade etti ve “Ormanlar kentlere ekolojik fayda sağlayacak. Ormanlık alanlar hiçbir şekilde imara açılmamalı” ifadelerini kullandı.