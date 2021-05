KTMMOB, Kıb-Tek’te son aşamaya gelen “yakıt değişim projesinde” görev yapan personelin sözleşmelerinin “uzatılmadığını” açıkladı eminoğlu ve özbekoğlu cezalarının düşürülmesini istiyor

“İKİ YILDIR YÜRÜTÜLEN ONCA ÇALIŞMA BİR ÇIRPIDA SİLİNDİ”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) son aşamaya gelen “Yakıt Değişim Projesi”nde görev yapan personelin sözleşmelerinin “uzatılmadığını” kaydetti.

KTMMOB Yönetim Kurulu adına Birlik Genel Başkanı Seran Aysal tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’nın bilgisinde KTMMOB ile Kıb-Tek’in 2019 yılında başlattığı “Yakıt Değişim Projesi”nin son aşamaya gelirken burada görev yapan personelin sözleşmelerinin “yenilenmediğini” kaydetti.

Aysal, “Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın, KTMMOB’nin, Kıb-Tek Yakıt Değişim Projesine yapmış olduğu katkıdan ve süreçten habersiz olduğunu, tüm bunların bir ‘şehir efsanesi’ olduğunu meclis kürsüsünden dile getirdiğini” belirterek, Arıklı’nın bu yöndeki ifadesini “talihsizlik” olarak niteledi.

KTMMOB Genel Başkanı, 2019’dan başlatılan ve sona gelinen projenin, “siyasi tercihle” askıya alındığını, “iki yıldır yürütülen onca çalışmanın bir çırpıda silindiğini” savundu.

KTMMOB Genel Başkanı Aysal, 2018 yılında gerçekleştirdikleri enerji çalıştayında toplumun enerji konusunda kısa, orta ve uzun vadede yön verecek verilerin bir sonuç raporu olarak ortaya çıktığını ve bu raporun Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve KIB-TEK başta olmak üzere tüm paydaşlarla paylaşıldığını belirtti.



Aysal, enerji çalıştay sonuç raporlarına paralel olarak dönemin Kıb-Tek Yönetim Kurulu’nun yazılı talebi üzerine, “Kıb-Tek’in yakıt dönüşüm projesi fizibilite çalışmaları” için KTMMOB’den takip, eşlik ve koordine işlerini gerçekleştirmek amacıyla kurulacak olan ekibe, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisi, Çevre Mühendisi, Jeoloji Mühendisi ve Jeofizik Mühendisi görevlendirmeleri yapıldığını kaydetti.Aysal, 19 Ocak 2019 tarihinde imzalanan sözleşme ile söz konusu görevlendirmelerin, Kıb-Tek ile KTMMOB arasında, birer yıllık sözleşmeler halinde imzalanıp yenilendiğini belirterek, söz konusu sözleşmelerin iki yıl sürdüğünü, 4 Şubat 2021 tarihinde biten son sözleşmenin, proje tamamlanamadan Kıb-Tek tarafından herhangi bir yenileme talebi gelmediği için yenilenemediğini kaydetti.“YÜRÜTÜLEN SİYASET VE BUNU SAVUNAN SİYASİLER KAMUOYU NAZARINDA ‘EFSANE’ OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLEMEKTEDİR”KTMMOB üyelerinin görev yaptığı süre boyunca çalışmaları, her ay düzenli olarak birliğe çalışma raporları olarak sunduklarını ifade eden Aysal, açıklamasında şunları ifade etti:“Birliğimiz de KIB-TEK’e düzenli olarak aylık çalışma raporlarını iletmiştir. 25 Şubat 2021 tarihinde 54/2021/15/26 sayılı yazı ile ‘Oşinografik/batimetrik/bentik çalışmalar/lng dönüşüm takip ve koordine hizmetleri protokolü’ çerçevesindeki iki yıllık çalışmaları içeren nihai çalışma raporu da son olarak KIB-TEK Genel Müdürlüğü’ne Birlik Başkanlığımız tarafından iletilmiştir.İki yıllık süreç içerisinde görevlendirdiğimiz uzman üyelerimiz belli aralıklarla dönemin KIB-TEK yönetim kurullarına sunumlar gerçekleştirmişlerdir. Üyelerimiz ayrıca, kurumun, BOTAŞ ile proje geliştirme için yapmış olduğu tüm toplantılara katılmış, çalışmalar ışığından ortaya çıkan görüş ve önerilerini sunmuşlardır. Dönemin Başbakanı Sn. Ersin Tatar’a da Başbakanlık binasında gerçekleştirilen ‘Yakıt Değişim Projesi’ sunumunu hazırlayan yine birliğimizin görevlendirmiş olduğu uzman mühendislerimizdir.Devlette devamlılık ilkesi, kurumsal aklın ve liyakatın önemi gibi değerler, geleceğimiz açısından önem arz etmektedir. Yakın geçmişte tüm bu gelişmeler kamuoyu önünde cereyan etmesine rağmen Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, KTMMOB’nin KIB-TEK Yakıt değişim projesine yapmış olduğu katkıdan ve süreçten habersiz olduğunu, tüm bunların bir ‘şehir efsanesi’ olduğunu meclis kürsüsünden dile getirmiştir.Bakanlık ve KIB-TEK yetkililerinin tümünün bilgisinde ve KIB-TEK merkez binasında yürütülen tüm bu çalışmalar, 2 yıllık emek, sunulan teknik raporlar, gerçekleştirilen sunumlar, toplantılar ve bilgi aktarımlarına rağmen, konunun öneminin tam olarak kavranamadığından olsa gerek ‘Yakıt Değişim Projesi’ olarak adlandırılan ve son aşamasına gelen projenin, verilen emekleri ve ödenen bedelleri bir kalemde siyasi tercihle askıya almanın “şehir efsanesi” diye açıklanması, yürütülen siyasetin ve bunu savunan siyasilerin, kamuoyu nazarında ‘Efsane’ olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte oldukları şeklinde değerlendiriyoruz.”Aysal, açıklamasında, “KTMMOB’nun her zaman olduğu gibi elektrik enerjisi üretimi için de, toplum faydası gözeten projelere her zaman katkı ve destek verdiğini, bundan sonra da vermeye devam edeceğini” kaydetti.