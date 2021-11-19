KTMMOB İle Etek’ten ortak toplantı

KTMMOB’den yapılan açıklamaya göre, KTMMOB Başkanı Seran Aysal ve ETEK Başkanı Constantinos Constanti’nin açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda, komitenin yeni dönem çalışma programı için görüş ve öneriler, toplumsal ve mesleki konular ele alındı. Toplantıda ayrıca, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler, ekonomi ve iki toplumun birlikte yapabileceği çalışmalar gibi konularda da görüşler paylaşılarak birlikte hareket olasılıkları değerlendirildi.
19 Kasım 2021 Cuma 12:15
Son Güncelleme: 19.11.2021 13:49