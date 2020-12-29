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KTMMOB: “Hükümet pandemi hastanesi sürecini doğru yönetmediği gibi, devleti de, hukuk devletinin tüm değerlerini de, toplumunu da yok saydı”

29 Aralık 2020 Salı 19:18
KTMMOB: “Hükümet pandemi hastanesi sürecini doğru yönetmediği gibi, devleti de, hukuk devletinin tüm değerlerini de, toplumunu da yok saydı”
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KTMMOB: “HÜKÜMET PANDEMİ HASTANESİ SÜRECİNİ DOĞRU YÖNETMEDİĞİ GİBİ, DEVLETİ DE, HUKUK DEVLETİNİN TÜM DEĞERLERİNİ DE, TOPLUMUNU DA YOK SAYDI”

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, hükümetin Pandemi Hastanesi sürecini doğru yönetmediği gibi; devleti de, hukuk devletinin tüm değerlerini de, toplumunu da yok saydığını savundu. 

KTMMOB Genel Başkanı Seran Aysal, Pandemi Hastanesi binasının usule uygun teslim alınamadığını, hangi standart ve yönetmeliklere uygun yapıldığının bilinmediğini ifade ederek, “Ortada ne fenni sorumlunun, ne de mesleki denetime sunulacak bir projenin dahi olmadığını Hükümeti kabul etmeye davet ediyoruz. O nedenle topluma ait neredeyse tüm değerlerini yok saydığınız bir konuyu projenin vizeden geçip geçmemesine indirgemenize müsaademiz yoktur” dedi.  

Aysal yaptığı yazılı açıklamada, hükümet yetkililerinin Cumhuriyet Meclisi oturumunda KTMMOB’yi hedef aldığını savundu. 

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Ülkede yaşanan iç bulaş artışına işaret eden Aysal, hükümeti doğru işler yapamamakla suçladı. 

Pandemi hastanesi sürecinde hükümetin kendini savunması ve yönetim zaafiyetlerini örtme gayretinin beyhude bir çaba olduğunu ileri süren Aysal, hükümet edenlerin yaşanan süreci doğru aktarmak yerine popülizmi tercih ettiklerini iddia etti. 

Bugüne kadar gerçekleri gerekçeleriyle topluma açıklayacakları yerde, yerel süreçlerden bir haber olunduğunu  savunan Aysal, “Hükümet edenler, makam sahibi oldukları zaman teknik yetki ve sorumluluk alınabileceğini düşünerek, doğru zannettikleri yanlış ve yetersiz bilgilerle gerçekle ilgisi olmayan, popülist açıklamalarına yenilerini ekleyerek, tahammül edilecek sınırı aştılar” iddiasında bulundu.

Aysal açıklamasında şu ifadelere yer verdi: 

“Pandemi Hastanesi sürecinde hükümet edenlerin yarattığı sorunun sebebi, yönetmekle, korumakla, geliştirmekle ve sahip çıkmakla sorumlu oldukları; Devletin teknik dairelerini yok saymalarıdır, Devletin teknik kadrolarını yok saymalarıdır. Devletin yasalarını yok saymalarıdır, devletin kurumlarını yok saymalarıdır. Belediyesini yok saymalarıdır, toplumun yetişmiş insan kaynağını, iş insanını, emekçisini yok saymalarıdır.  Özetle mesele, devletin ve Kıbrıs Türk toplumunun hükümet marifetiyle yok sayılmasıdır. Bu tespiti yapacak cesareti olmayan hükümet mensupları, bilmelidir ki bu ülkeyi sadece yönettiğini zanneder.”
 
Süreçte hükümetin yok saydığı, idare ettiği devlet dairesi tarafından ilgili yapının kontrol edilmediğini savunan Aysal, “Sonuç olarak binanın usule uygun teslim alınamadığı, binanın hangi standart ve yönetmeliklere uygun yapılıp yapılmadığı bilinmemektedir. Ortada ne fenni sorumlunun, ne de mesleki denetime sunulacak bir projenin dahi olmadığını Hükümeti kabul etmeye davet ediyoruz. O nedenle topluma ait neredeyse tüm değerlerini yok saydığınız bir konuyu projenin vizeden geçip geçmemesine indirgemenize müsaademiz yoktur” dedi.  

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