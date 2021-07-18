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KTMMOB'den heykel açıklaması

Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB), Girne bölgesinde yapılması planlanan heykel inşaatının; protokol ve mevzuat nedeniyle mümkün olmadığını açıkladı.

18 Temmuz 2021 Pazar 12:45
KTMMOB'den heykel açıklaması

Birlik Genel Başkanı Seran Aysal, yaptığı açıklamada,  Orman Dairesi ve Girne Belediyesi arasında alana ilişkin imzalanan protokolün, ormanın doğal yapısına ve çevreye zarar vermeden “spor ve rekreasyon alını” düzenlenmesi amaçlı olduğunu belirtti.

Aysal, “Ormanı tahrip edecek” bir heykel inşaatı yapılması planlanan orman arazisinin inşaata kapalı arazi olduğunu, çevre emniyeti için yapılacak telleme ve yürüyüş yolları haricinde inşaat faaliyeti izni olmadığını ifade ederek, araziye herhangi bir inşaat izin alınması ve/veya verilmesi ve/veya inşaat yapılmasının” mümkün olmadığını söyledi.

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Aysal, açıklamasına şöyle devam etti:

“KTMMOB, ülkemizde enerjimizi olmayacak işlere, gündemi meşgul eden ve ormanımızı tahrip edecek kişisel ve/veya zümresel hayalleri gerçekleştirmek için harcamak yerine, adamızda geriye kalan sayılı doğal güzellikteki ormanlarımızı korumaya harcamamız gerektiğini değerlendirmektedir. Ve unutmamalıyız ki geleceğe bırakacağımız en güzel eserler doğal zenginliklerimiz olan ormanlarımızdır.

Birliğimiz, adamızın sahip olduğu en önemli değerlerden biri olan ormanlarımızın korunması ve geliştirilmesi mücadelesinin tarafında olacaktır.”

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Son Güncelleme: 18.07.2021 13:02
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